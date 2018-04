Telefonların akıllanması ile birlikte görevleri de arttı. Aşağıdaki 5 uygulama, telefonunuzun marifetlerini arttırarak günlük işlerinizi kolaylaştırıp mobil eğlencenizi arttıracak.

App Store’da 1.5 milyon üzerinde uygulama bulunuyor. Bu durum iPhone ve iPad kullanıcıları için büyük bir zenginlik gibi görünse de bu kadar uygulamanın içinden güzel ve faydalı olanları bulmak kesinlikle kolay değil. İşte sizin için seçtiğimiz 5 ücretsiz iOS uygulaması.

Sonuçta akıllı telefonlarımız her an yanımızda ve tüm notlarımızı akıllı telefonumuzda tutuyoruz. Drafts 5 kullanıcılara kişiselleştirilebilir bir arayüzde gelişmiş not alma, düzenleme ve gönderme hizmeti sunuyor.

İnternet sayesinde hepimizin onlarca farklı hesabı oldu. Tüm hesapların şifresini aklımızda tutmak ise neredeyse imkansız. RememBear, basit ve güvenlik bir şifre yönetim uygulaması olarak tek bir uygulamadan tüm platformlarda giriş gerçekleştirmenizi sağlıyor. 30 günlük deneme sürümüzün ardından dilerseniz ücretli olarak satın alabilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi not tutmak için en önemli aracımız akıllı telefonlar. Fakat her zaman yazı yazmak için yeterli vaktimiz olamayabiliyor. Noted, yazı ile notun yanı sıra sesli not kaydı gerçekleştirmenizi de sağlıyor. Uygulama ücretsiz olsa da bazı premium özelliklere erişmek isterseniz ücret ödemeniz gerekiyor.

Beat Snap ile 1000’in üzerinde enstrüman arasından seçtiğiniz 4 tanesi ile muhteşem melodiler ortaya çıkarabilirsiniz. Denemesi tamamen ücretsizdir fakat daha sonra kullanmaya devam etmek için ücret ödemeniz gerekir.

Art.com, sizi adeta resim sanatının içine sürükler. Üstelik dilerseniz beğendiğiniz resimleri satın alabilir, çerçeveletebilir ve duvara asabilirsiniz. Uygulama kalıcı olarak tamamen ücretsizdir.