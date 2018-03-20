Daha önce gerçekleştirdiği tutarlı sızıntılarla bilinen Benjamin Geskin, Apple'ın WWDC öncesinde Blush Gold iPhone X'u satışa sunacağını açıkladı.

iPhone X tanıtılmadan önce, yalnızca sızıntılarını duyduğumuz zamanları hatırlıyor musunuz? Siyah ve beyazın yanında Blush Gold (kızıl altın) adında üçüncü bir iPhone X renk seçeneğinin fotoğrafları internet sitelerinde dolanıyordu. Hatta bazı iPhone X çakmaları, Blush Gold renk seçeneği ile satışa sunulmuştu.

Eylül ayı geldiğinde ise Apple yalnızca siyah ve beyaz iPhone X’u piyasaya sürdü. Çoğu kişi Apple’ı 10. yıl özel telefonunda yalnızca iki renk seçeneği sunduğu için suçladı. Fakat iPhone X’un çıkış gürültüsü ile insanların sormayı unuttuğu bir soru vardı; Blush Gold iPhone X nerede?

Apple’a yakınlığı ile bilinen Benjamin Geskin, Blush Gold iPhone X’un nerede olduğu sorusunu yanıtladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 7’nin piyasaya çıkmasından aylar sonra ‘kırmızı’ iPhone 7’yi piysaya sürmüştü. Şirket benzer bir hamle gerçekleştirerek iPhone X’un satışa çıkmasından aylar sonra Blush Gold iPhone X’u piyasaya sürecek.

WWDC 2018’e kısa zaman kala Blush Gold iPhone X’un satışa çıkması, bazı Apple hayranlarının ilgisini çekebilir elbette. Fakat cihaz satışa çıkana kadar muhtemel müşterilerini Huawei ve Samsung’a da kaptırması muhtemel.

Siz Blush Gold iPhone X hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple onu satışa sürmek için geç kalmış olabilir mi?