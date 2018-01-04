İran yönetimi, ülkede yaşanan protestolar dolayısıyla ambargolarına devam ediyor. Şimdi de popüler mesajlaşma ve fotoğraf paylaşma ağları Telegram ve Instagram için yasak getirildi.

Yönetimin getirdiği yasaklamalar ve yaşam pahalılığı sonucunda İran'ın Meşhed kentinde başlayan halkın protestosu, tüm ülkeye sıçramış durumda. İran yönetimi, protestoların başlamasından önce de Youtube ve Facebook gibi platformlara erişim sağlayan VPN servislerini de engellemiş ve ambargolarına devam etmişti. Facebook ve Youtube'dan sonra da Instagram ve Telegram da koyulan ambargolardan nasibini aldı.

Telegram uzun bir süredir İran’ın en popüler şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması. Bazı şifreleme uzmanları Telegram’ı kendine özgü şifreleme yöntemi nedeniyle eleştirse de, Amerikan etkisi taşımaması uygulamayı İran’da popüler hâle getirmişti.

İran’da protestoların şiddeti arttıkça göstericiler için bir organizasyon aracına dönüştü. Bu dönüşüm, uygulamayı devletin gözünde bir tehdit hâline getirdi. Telegram, geçtiğimiz cumartesi günü şiddet çağrısı yapıldığı nedeniyle platformundaki popüler haber kanallarından Amad News’i kapatmıştı.

Instagram da İran’ın protestoları önlemeye yönelik adımları çerçevesinde engellenen bir diğer servis oldu. İran hükümeti, tüm bu engellemelerin geçici olduğunu ve protestolar sona erince engellerin kaldırılacağını açıkladı.