Covid Aşısı AstraZeneca Piyasadan Çekildi: Peki Neden?

Oxford-AstraZeneca Covid aşısı piyasadan çekiliyor. Kararın nedeni ise aslında çok da şaşırtıcı değil.

Pandemi döneminde bakkaldan alınan ürünlerin ambalajlarını deterjanlı suyla yıkadığımız günlerden bugüne epey bir zaman geçti. Pandeminin sona ermesinde önemli rol oynayan aşılardan biri de Oxford-AstraZeneca Covid aşısı idi. AstraZeneca'nın piyasadan çekileceği açıklandı.

Öte yandan AstraZeneca'nın aldığı bu kararın nedeni aşıların herhangi bir sorunları olması değil. Bu karar internette bazı kesimler tarafından çarpıtılmaya açık olsa da gerçekler çok daha farklı. Firmanın açıklamaları da bu durumu ortaya koyuyor.

Kararın sebebi ticari

AstraZeneca, geliştirdikleri Covid aşısından "müthiş bir gurur duyduklarını" ifade ederken, kararın sebebinin ticari olduğunu açıkladı. Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte talebin güncellenmiş aşılara kaydığını belirten firma, bu yüzden de AstraZeneca'nın covid aşılarını piyasadan çekeceğini ifade etti.

Pandemi döneminde 10 ayda geliştirilen ve bu anlamda "mucize" olarak adlandırılan aşının milyonlarca hayatı kurtardığı tahmin ediliyor. Normal şartlar altında bir aşı 10 yılda ancak geliştiriliyor. Kasım 2020'de çıkan aşı, muadillerinden çok daha ucuz ve çok daha kolay saklanabilir olmasıyla "dünya için bir aşı" olarak adlandırılmıştı. Bristol Üniversitesi'nden Prof. Adam Finn, bu aşının fark yarattığını ifade etti.

Öte yandan AstraZeneca, genel olarak güvenli ve etkili görülmekle birlikte TTS olarak bilinen nadir ancak ciddi bir yan etki riski de taşıyordu. Yaklaşık üç ay arayla iki aşı olarak uygulanan AstraZeneca, 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılıyordu. Zaman zaman da kan pıhtısına neden oluyordu. Bu yan etkiler nedeniyle firma davalık da olmuştu.