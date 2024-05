Markaların büyüleyici dünyasına biraz yakından baktığımızda aslında oldukça renkli manzaralar ortaya çıktığını görmek mümkün. Bu içerikte markalar tarafından yapılmış en iyi pazarlama kampanyalarını inceleyeceğiz.

Şüphesiz ki pazarlama biraz yetenek biraz da yaratıcılık işi. Bir de cüretkarlık ve yenilikçi düşünceyi de işin işine kattık mı ortaya hayranlık uyandırıcı sonuçlar çıkıyor.

Birazdan bahsedeceğimiz pazarlama kampanyalarıysa markaların dünyasında unutulmaz kampanyalar olmayı başararak görenlerde hayranlık uyandıracak cinsten.

Sektörde ikinci olmasıyla gurur duyduğunu belirten Avis’in “Daha çok çabalıyoruz.” kampanyası en iyi örneklerden.

Araç kiralama sektöründe liderliği rakibine kaptırmış olan Avis, pazarda ikinci konumda olmasını “Daha çok çabalıyoruz.” sloganıyla zekice avantaja çevirmeyi başarmıştı.

Yaptığı pazarlama kampanyasında, basit ama etkili bir strateji kullanan Avis ikinci olduğunu kabul ediyordu ve müşterilerin tam da bu sebeple onları tercih etmesi gerektiğini söylüyordu.

Birinci olmanın rahatlığına kapılmamışlardı ve daha çok çabalıyorlardı.

İşte işleri lehine çevirmek diye buna deriz!

Volkswagen'in "Küçük Düşün." kampanyası da ses getirenlerden.

Volkswagen Beetle için yapılan bu kampanya basit ama etkili düşünmenin önemini gözler önüne seriyor.

Beetle’ın küçük boyutunu en yalın haliyle öne çıkaran bu kampanyada, esprili bir dille Beetle’ın park sorunu, yakıt tüketimi vb. sorunlara getirdiği çözüme "Küçük düşün." diyerek dikkat çekiliyordu.

Tahmin edersiniz ki basit ama bir o kadar da zekice olan bu kampanya çok sevildi ve satışların yükselişe geçmesiyle büyük bir başarıya ulaştı.

Nike'ın "Just Do It" kampanyası da İkonikleşmiş pazarlama kampanyaları arasında yer alıyor.

İlk olarak 1989 yılında kullanılmaya başlanan “Sadece yap.” (Just do it) sloganı, spor yapmanın temelinde yer alan en temel noktaya odaklanarak herkese hitap etmeyi başardı.

İlk dönemlerinden bu yana herkesin beğenisini toplayan bu slogan, ünlü sporcularla yapılan iş birlikleri ve cesur reklam kampanyalarıyla desteklenerek büyük bir başarıya ulaştı.

Burger King’in küflü Whooper kampanyasıysa hem cesur hem yaratıcı.

Burger King gibi gıda sektöründe yer alan bir markanın küflü bir ürün reklamı yapması kulağa saçma geliyor değil mi?

Burger King bu konuda cesurca bir adım atarak ürünlerinde koruyucu maddeler ve yapay aromalar kullanmayacağını 34 gün boyunca çürümeye bırakılan bir Whooper reklamı yapmayı tercih ederek duyurdu.

Normal şartlarda iştah kapatıcı olması gereken bu reklam satışların %14 artmasını sağladı. Ayrıca en başarılı pazarlama kampanyaları arasına da adını yazdırdı.

KFC, taklitçilerini bir pazarlama stratejisine dönüştürerek bu listeye girmeyi hak eden bir çalışmaya imza atmıştı.

KFC ismini taklit ederek açılmış restoranları dava etmek yerine bu durumu bir stratejiye dönüştüren KFC, taklit restoranların görselini kullanarak “Çocuklar, gurur duyduk.” yazılı bir reklam yapmıştı.

Her durumdan bir fırsat çıkartmayı bilen bir marka olduğunu kanıtlayan KFC, bu zekice düşünülmüş kampanyayla en başarılı pazarlama kampanyası örnekleri arasına adını yazdırmayı başardı.

Markalarla ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: