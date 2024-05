Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen yeni filmi "The Hunt for Gollum"u 2026 yılında vizyona sokacak. Filmin yönetmenliğinde ise ikonik üçlemenin Gollum'u Andy Serkis yer alacak.

Warner Bros'un salı günü yaptığı basın açıklaması ile birlikte 2026 yılında yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin vizyona gireceği duyuruldu. Yapımın şu andaki isminin ise "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" olduğu açıklandı. Daha önce Gollum rolünde ikonik bir performans sergilemiş olan Andy Serkis bu defa yönetmen koltuğunda oturacak, yapımcılığı ise Serkis, Ken Kamins ve Jonathan Cavendish üstlenecek.

Warner Bros, geçtiğimiz yılın şubat ayında yaptığı açıklamada J.R.R. Tolkien'in kitaplarından uyarlanacak "çok sayıda" film için bir anlaşma yaptıklarını ifade etmişti. Projeler, WB'ye ait olan New Line Cinema stüdyosu tarafından çekilecek.

Gollum yönetmen oluyor

Warner Bros'un yeni stüdyo liderleri Mike De Luca ve Pam Abdy, yaptıkları açıklamada filmseverlerin 20 yıldan fazladır Yüzüklerin Efendisi filmlerini sevdiklerini söylerken, yeni filmlerin parçası olmaktan da gurur duyduklarını ifade ettiler.

Serkis ise yapımla ilgili açıklamalarında "Evettt, kıymetlimiss. Sevgili dostlarım, Orta Dünya'nın olağanüstü ve eşsiz koruyucuları Peter, Fran ve Philippa ile birlikte bir kez daha bilinmezliklere doğru yolculuğa çıkma zamanı geldi. Mike ve Pam ve Warner Bros ekibinin yanı sıra WETA ve Yeni Zelanda'daki film yapımcılığı ailemiz de hazır bu arayıştayken, çok keyifli oldu…" ifadelerini kullandı.

Orijinal Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Peter Jackson tarafından kameraya alınmış ve dünya çapında da 3 milyar dolardan fazla ciro yapmıştı. Bu kadarla da kalmayan film, Oscar ödüllerini de süpürmüştü. Ardından da The Hobbit serisi gelmişti.