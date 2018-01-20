İrlanda'da 435 Milyon Yıllık Yılanyıldızı Fosili Bulundu

Bilim insaları, yeni keşfedilen ve 435 milyon yıl önce yaşandığı söylenen bir yılan yıldızının fosilleşmiş kalıntılarının yeni bir türe ait olduğunu söylediler.

Bir doktora öğrencisi olan paleontolog Eamon Doyle tarafından keşfedilen yılan yıldızı Crepidosoma doyleii olarak adlandırıldı. Doyle, yeni incelenen yılanyıldızının denizyıldızı ile yakından akraba olduğunu ve hayatta kalma güçlerinin süper seviyede olduğunu söyledi. Yılanyıldızının akrabaları, kıtaların ayrılması ve dinozorların neslinin tükenmesi dönemlerinden bu zamana çok az değişim geçirdi.

Maam Vadisinde bulunan fosil İrlanda'nın tektonik plaka kaymalarının yaşanmadığı dönemlerde hayattaydı. Başka bir deyişle bulunan yılanyıldızı İrlanda'nın daha güneyde olduğu dönemlerde Lepetus Okyanusu zamanlarında yaşıyordu. Öte yandan bu yılanyıldızının 500 milyon yıl önce gelişen ve ilk gerçek balık ve kara bitkilerinin ortaya çıktığı Silüriyen döneme de yetiştiği düşünülüyor.

Bu yeni yılanyıldızı ile ilgili araştırmacıların bulguları Irish Journal of Earth Sciences dergisinde yayımlandı. Durham Üniversitesi'nden bir paleontolog olan ve araştırmanın ortaklarından David Harper Irish Times'a verdiği demeçte bu keşfin İrlanda'nın okyanusla kaplı olduğu geçmiş dönemine ait iyi bir kanıt olduğunu ve çok çnemli olduğunu söyledi.