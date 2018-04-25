Apple'dan Samsung'a Diss: Kalemli iPhone X Plus'lar Geliyor!

Galaxy Note serisinin başarısında S-Pen'in önemli bir yeri olduğunu düşünen Apple, ilk 6.5 inçlik phableti iPhone X Plus için iPen adında bir dokunmatik ekran destekli kalem geliştiriyor.

Samsung’un Galaxy Note serisi, akıllı telefon dünyasının en güçlü markalarından biridir. Öyle ki; 2016 yılında ‘patlayan’ Note 7 skandalının ardından bitebileceği düşünülen seri, 2017 yılında Galaxy Note 8 ile bomba gibi bir geri dönüş yapmıştı. Yeni raporlar Apple’ın da Galaxy Note serisini takdir ettiğini söylüyor, hatta belki de daha fazlası.

Apple Insider’ın Rosenblatt araştırma notuna dayanarak paylaştığı habere göre Apple, 2018 yılında 6.1 inç LCD ekranlı bir ‘Jaguar’, 5.8 inç OLED ekranlı bir ‘Porsche’ ve 6.5 inç OLED ekranlı bir ‘Rolls-Royce’ kod isimlerine sahip modeller tanıtacak. 5.8 inç ekranlı yeni iPhone X, 2017 varyantına göre ciddi tasarım değişiklikleri içermese de 6.5 inçlik iPhone X Plus’ta bir ilke tanık olabiliriz.

Analist Jun Zhang'a göre 6.5 inçlik ‘Rolls-Royce’ ya da diğer adı ile iPhone X Plus, Apple’ın şu ana kadarki en pahalı akıllı telefonu olacak. 2017 model iPhone X’un tüm özelliklerine sahip olacak olan cihaz, ayrıca Galaxy Note serisinin ‘imza’ özelliğini taklit ederek iPen desteğine sahip ilk akıllı telefon olacak.

Apple birkaç yıl önce kurucusu Steve Jobs’un ‘‘Kim bir stylus (dokunmatik destekli kalem) ister ki?’’ sözünün dönemsel olduğunu düşünerek yeni iPad’i için bir Apple Pencil tanıtmıştı. Eğer Zhang haklıysa şirket, şimdi de devasa ekranı iPhone’u için bir stylus geliştiriyor demektir. Jobs’un kemikleri Cupertino’nun temellerini sarsacak kadar titriyor olmalı.

Galaxy Note serisinde kalemler telefonun kasasına gömülüdür ve ihtiyaç halinde çıkarılmaktadır. Fakat Apple hızlı şarj desteği sunup adaptörünü, kablosuz şarj desteği sunup şarj pedini bedavaya vermemektedir. Yeni iPen için de aynı durum söz konusu olacak. Apple’ın dokunmatik destekli kalemini kullanmak için ekstra para ödemeniz gerekecek.

Üstelik Apple’ın iPhone X Plus için üzerinde çalıştığı tek yenilik iPen değil. Şirket, özellikle Çin pazarındaki payını arttırmak için iPhone X Plus’ta çift SIM kart desteği sunmayı planlıyor.