Bitcoin Cash ve Bitcoin arasındaki rekabet iyice kızışıyor. Lil Windex adlı Kanadalı sanatçı, Bitcoin Cash'i öven bir şarkı yayınladı.

Kanadalı hip-hop sanatçısı Lil Windex, "Bitcoin Ca$h" adındaki yeni şarkısını yayınladı. Bitcoin'in çatallanması sonucu oluşan Bitcoin Cash, bugüne kadar oluşan diğer çatallanmaların aksine piyasada kendine bir yer edinmeyi başardı. Bitcoin Cash destekçileri tarafından "gerçek Bitcoin" olarak nitelendirilen Bitcoin Cash; Bitcoin destekçilerini kızdırıyor.

Blok boyutunun yükseltilmesiyle daha hızlı para transferi yapılmasına olanak sağlamak amacıyla yola çıkan, ancak ondan sonra spekülasyonlarla dolu ve Bitcoin'i tahtından indirmeye çalışan bir kripto paraya dönüşen Bitcoin Cash'i destekleyenler azımsanmayacak derecede. Ancak bu insanlar "utanmadan" Bitcoin'in çatallanması sonucu oluşan bir kripto paraya, gerçek Bitcoin diyebiliyor. Gerçek Bitcoin'in "Bitcoin" olduğu günümüzde, Bitcoin Cash destekçileri bildiğimiz Bitcoin'e "Bitcoin Core" adını takıyor.

Lil Windex'in yaptığı bu parça, büyük ihtimalle Bitcoin Cash destekçileri tarafından sponsorlu olarak "sipariş" verildi. Bitcoin'i kötüleyip, Bitcoin Cash'i öven şarkıyı aşağıdan dinleyebilirsiniz.

Lil Windex, yapılan röportajda da şarkısındaki sözleri doğruladı. Bitcoin Cash'in diğer tüm kripto para birimlerinden daha iyi olduğunu iddia eden Windex'in, bu iş için kaç para aldığı bilinmiyor. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Bitcoin Cash destekçilerinin bu tutumu doğru mu? Sizce Bitcoin Cash, Bitcoin'i tahtından edebilir mi? (bence mümkün değil)