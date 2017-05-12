Google Allo, yapay zeka alanında her geçen gün daha fazla gelişiyor. Allo, makine öğreniminde yeni bir algoritma ile çektiğiniz selfilerden, kendi emojilerimizi geliştirmeyi sağlıyor.

Yapay zekaların gelişmesi bütün hızıyla devam ediyor. Son günlerde Facebook, Google gibi firmalar, yapay zekaları ile bizim gibi kullanıcıları konuşturmaya başladı. Bunun arkasında belirli sebepler var. Yapay zekalar, insanlarla konuşarak daha fazla makine öğrenimi kazanacak. Google, makine öğreniminde iyiden iyiye gelişmiş Allo programını güncelledi. “Akıllı mesajlaşma uygulaması” artık kişisel bilgilerinizi okuyarak, sizinle rahatlıkla iletişime geçebilir. Aynı zamanda Allo, bundan sonra selfie fotoğraflarınızdan size ait emoji geliştirebilecek. İlk olarak Ocak ayında ortaya çıkan özellik, sonunda elle tutulacak kadar kendisini geliştirdi. Çektiğiniz selfilerden size uygun emojilerde üreten Allo'nun yapacağı çok şey var gibi duruyor.

Bunu başarmak için birbirinden farklı bilgileri birleştiren Google, fotoğraflarınızdan göz rengine kadar kişisel bilgilerinizi bulmanın yanında, çevre birimlerini ve o anki konumunuzu da bularak, görsel çevreyi tanıyabilen bir algoritma tasarladı. Dünya üzerindeki birçok bilgiyi kullanan yapay zeka, karşıdaki kişi için en uygun emojiyi, 563 katrilyonun üzerinde potansiyel kombinasyonu kullanarak buluyor. Böyle bir algoritma, internette sizin adınıza konuşacak bir yapay zekanın oluşabileceği anlamına geliyor. Son zamanlarda Facebook’ta görünen Kim Kardashian, Albert Einstein gibi ünlülerin dilinden konuşan robotları görmüşsünüzdür. Sistem ona benziyor.

Bu özelliği şu anda Android kullanıcıları kullanabiliyor. iOS kullanıcılarının ise biraz daha beklemesi gerekiyor. Sizce, gelecekte bir kişinin yalnızca kameraya bakarak ne düşündüğünü bulabilecek miyiz?