Galaxy S9 Active Varyantının Tasarım Çalışmaları Sürüyor

XDA Developers'ın son yapılan Android Oreo güncellemesinde yer alan XML dosyalarından çıkardığı kod isimleri, S9'un Active modeliyle birlikte diğer yeni Samsung modellerine de işaret ediyor.

XDA Developers adlı sitede çıkan bir kod isim listesine göre Samsung Galaxy S9 Active modelinin şu anda yapım aşamasında olduğu görülüyor. Söz konusu liste, Samsung Galaxy Note 8 için yayınlanan Android Oreo'nun beta firmware yazılımında bulunan XML dosyalarında yer alıyor. Bu listede aynı zamanda üç modelin bulunduğunu görüyoruz. Tabii bu da, S9'un bir de Active versiyonunun olduğunu doğruluyor.

Söz konusu modellerin star, star2 ve astarqlte kod isimleriyle tanımlandıklarını görüyoruz. Daha önceki söylentilere göre star ve star2, Galaxy S9 ve S9 Plus'a işaret ediyordu. Eğer bu söylentilerin doğru olduğunu kabul edecek olursak, astarqlte S9'un başka bir çeşidi olmalı.

Tabii S9'un Active versiyonundan mı söz ettiğimize kesin olarak emin değiliz. Cihazın bütünüyle yeni bir başka versiyonu da olabilir ama, geçmiş yıllarda S serisinin tek varyantı olarak Active modelinin çıkarıldığını göz önünde bulunduracak olursak, en akla yatkın hipotez bu olsa gerek. Bu modelin kod ismi a ile başlıyor; bu harf S9 ve S9 Plus'ın kod isimlerinde yer almıyor. A harfi, Active'e ait olabilir. Q harfi de Qualcomm'a.

Yani özet olarak şunu söyleyebiliriz: Snapdragon 845 çipe sahip bir Samsung Galaxy S9 Active modeli. Samsung her yıl çıkardığı amiral gemisi modellerin yanında bir de Active versiyonu çıkarıyor. Bu yıl da durum farklı olmayacaktır. Bununla birlikte Active varyantının, 25 Şubat tarihinde düzenlenecek olan MWC 2018 fuarında tanıtılacak olan standart versiyondan aylar sonra duyurulacağını düşünüyoruz. Söz konusu listede bu cihaz haricinde Samsung'un çıkacak olan diğer cihazlarında da atıfta bulunuluyor: Galaxy C10, Galaxy C10 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy Tab A 10.1 2018, Galaxy Tab E 2018, Galaxy Tab S4, Galaxy J2 2018, Galaxy J3 Neo, J3'ün diğer bir bilinmeyen versiyonu, Galaxy J6, Galaxy J7, J7'nin bilinmeyen bir başka versiyonu, Galaxy J8 ve başka bilinmeyen kod isimler.