Yapay zekânın babası olarak nitelendirilen Geoffrey Hinton, teknolojinin insanların işini eline alma ihtimali konusunda çok endişeli olduğunu belirtti. Çözümün ise evrensel temel gelir olabileceğini aktardı.

Yapay zekâ teknolojilerinin inanılmaz seviyeleri gelmesi, herkesin aklına tek bir soruyu getiriyor: “İnsanların işlerini elinden alabilir mi?” Bu soruya yanıt vermek için hâlâ erken olsa da birçok uzman düzenli olarak endişelerini dile getiriyor. Yapay sinir ağlarındaki öncü çalışmaları nedeniyle “yapay zekânın babası” olarak nitelendirilen Geoffrey Hinton da bunlardan biri.

Hinton, yakın zamanda bu konu hakkında BBC’ye röportaj verdi. Röportajında, yapay zekânın birçok sıradan işi insanların elinden alma konusunda çok endişeli olduğunu ifade etti.

Hinton’a göre çözüm, evrensel temel gelir olabilir

Endişesini dile getiren Hinton, buna çözüm olarak yıllardır gündemde olan evrensel temel geliri gösteriyor. Evrensel temel gelir, çalışma durumu ne olursa olsun belirli bir nüfustaki tüm yetişkinlere yapılan düzenli ödemeye deniyor. Parayı nasıl harcadıklarına da karışılmıyor. Bu yöntem, yapay zekânın ekonomik etkisini azaltmanın bir yolu olarak uzun süredir uzmanlar tarafından öneriliyordu.

Yapay zekânın babası Birleşik Krallık yönetimine yapay zekânın oluşturabileceği riskler nedeniyle evrensel temel geliri önerdiğini ifade etti. Ayrıca dünya çapında da bunun kullanılabileceğini aktardı. Evrensel temel gelir, yoksullukla mücadelenin bir yolu olarak da büyük ilgi görüyordu.

Hinton’a göre yapay zekâ, üretkenliği artıracak ve daha fazla zenginlik yaratacak. Ancak hükûmetler müdahale etmedikçe bu durum yalnızca zenginleri zengin edecek. Daha düşük gelirli insanlara ise işlerini kaybetmesine yol açarak zarar verecek. Hinton, bunun toplumu çok kötü olabileceğini söylerken teknolojinin 5 ila 20 yıl içinde çok büyük bir tehdit oluşturabileceğini de ekliyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, evrensel temel gelir hakkında ilginç bir fikir ortaya atmıştı: