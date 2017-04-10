Kodlamayı Eğlenceli Yollarla Öğrenmek İçin 15 Ücretsiz Oyun!

Öğrenmek bazen zor olabiliyor, bunu eğlenceli yollarla yaptığınızda etkisi çok daha gözle görülür oluyor. Bu 15 ücretsiz oyunla kodlama hakkında en azından bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Kod öğrenmek ve bir program yazabilmek adına birçok kaynak bulunuyor. Elbette işin profesyonel boyutları kadar karmaşık olan bu kaynaklar, bir eğitim programı ya da bilir kişi tarafından öğretilmedikçe işe yeni başlamak isteyenler için oldukça havada kalan seçenek olmaktan öteye gidemiyorlar.

Çevrimiçi öğrenme son birkaç yıldır çok uzun bir yol kat etti. Etkileşimli kurslar, çevrimiçi ders kitaplarının açıklamalı ve anlatımlı versiyonları kodlama işini biraz daha kolay öğretse de artık öğretici oyunlar da işin içine girdi. Tek başına bir oyun muhtemelen kodlamayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi size öğretmeyecektir, ancak öğrenmekte olduğunuz becerileri pratiğe dökmek için muazzam bir yol olabilir. Uygulama ise sonuç gördüğünüz için işi eğlenceli hale getirir.

Bu konuda tam bir amme hizmeti sağlayarak 15 adet kodlama öğreten oyunu sizin için derledik, topladık ve anlattık. Başlıklara tıklayarak ilgili oyuna gidebilir ve hemen başlayabilirsiniz:

CodeMonkey, HTML5'te kendi oyunlarınızı oluşturmanız için gerekli şeyleri öğretmeniz için gerçek bir programlama dili olan CoffeeScript kullanarak kodlama yapmayı öğretiyor.

JavaScript, Ruby, PHP dahil 25'den fazla programlama dilini öğrenme imkanı sunan bir oyundur. CodinGame ile ilgili en iyi şeylerden biri, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz gibi, uluslararası kodlama yarışmalarına da katılabilmenizi sağlayan efsane bir tabanda kurulu olması.

CSS Diner, CSS dilini öğrenmek için basit ama eğlenceli bir yol sunuyor. CSS seçicilerin nasıl çalıştığının temellerini öğretecek 32 seviyeyi içinde barındırıyor. Her seviye giderek daha karmaşık hale geliyor ve önceki derslerde öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlıyor.

CSS flexbox'un nasıl çalıştığını öğrenmek ister misiniz? Flexbox Froggy'ye göz atın. Froggy'ye ve arkadaşlarına yardımcı olurken işlerin flexbox'da nasıl hizalanacağına ilişkin temel bilgileri öğreten basit bir arayüze sahip bu uygulama, oldukça öğretici bir mantığın üzerine kurulmuş.

Bu oyun flexbox becerilerinizi uygulamak için mükemmel bir seçenek. İşin içine biraz aksiyon ve silah katarak daha eğlenceli bir arayüz sunuyor.

Hem kodlama eğitmenlerini hem de öğrencilerini hedef alan en geniş kapsamlı oyunlardan birisidir. Python, JavaScript, CoffeeScript ve Lua dillerini öğretiyor.

Ruby öğrenmek istiyorsanız, o zaman Ruby Warrior sizin için en uygun oyun. Beceri seviyenize uyan seviyelerin yanı sıra yeni başlayanlara da kolaylık sağlıyor. İlerleminizi kaydetmek için Facebook hesabınızla giriş yapmalısınız.

Untrusted, problemleri çözmek için JavaScript becerilerini test eden bir meta-JavaScript macera oyunudur. Eval'ı yönlendirmek için JavaScript'i kullanıyorsunuz ve gerçeklikleri düzeyler arasında ilerlemek için değiştiriyorsunuz. Daha karmaşık JavaScript becerileri uygulama konusunda mükemmel bir oyun.

Diğer oyunlardan biraz daha farklı bir kulvarda karmıza çıkan Code Hunt, kod parçalarını tanımlar, analiz eder, kodları parçalara uyacak şekilde değiştirir ve sonra da çalışan kod parçasını yakalar. Java veya C# öğrenmek için kullanabilirsiniz.

10. Robocode

Java veya .NET'de sanal robot savaş tankları kurarak programlama becerilerini öğreneceksiniz. Savaşlar daha sonra gerçek zamanlı olarak ekranda oynatılınca işin eğlencesi de başlayacak, daha ne olsun!

JavaScript veya Python öğelerini öğretebilen bir strateji oyunudur. Empire of Code, size sahip olduğunuz alanı savunma tabanında çalışır ve başkalarına saldırı hakkı tanır. CheckIO, başkalarının çözümlerini kullanarak becerilerinizi geliştirmenize olanak tanır.

Vim, programcılar tarafından kullanılan oldukça yapılandırılabilir bir metin editörüdür. Vim'in nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyorsanız, bu oyun başlamak için harika bir yer! Zelda benzeri bir macera oyunu ile yolunuza gitmek için VIM klavye kısayollarını kullanıyoruz.

Ruby, JavaScript, PHP, Python ve daha pek çok kodlama dili için uygulama egzersizleri ve farklı zorluk seviyeleri içeriyor. Her bir egzersiz, nihai sonucun neye benzeyeceğini gösteren bir örneği tamamlamak için bir meydan okumayı ifade ediyor.

Bir asansör taşımak ve insanları mümkün olan en verimli şekilde yönlendirmek gibi hayatından içinden bir örnekle gelen oyun, ilgili zorluklarla JavaScript bilginizi test ediyor. Bir dakikadan daha kısa bir sürede 15 insanı hareket ettirmek için meydan okumayla başlıyor ve seviyeler gittikçe zorlaşıyor.

15. Code Wars

Başka insanlara kodlama konusunda eğitim vererek becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. JavaScript, Swift, PHP, Python, Ruby ve Haskell gibi çok çeşitli diller sunuyor. Önce pratik yapmak istediğiniz dil ile ilgili temel bir test ederek yeteneklerinizi kanıtlamanız gerekiyor.



