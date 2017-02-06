Konya’da Bir Tablet Tamir Sırasında Patladı!

Konya’nın Akşehir ilçesinde bilgisayar servisi olan bir yere tamir için verilen tablet, servis elemanının tamir işlemi sırasında patlayarak alev almaya başladı.

Şimdiye kadar sürekli yurt dışında ortaya çıkan telefon patlama haberlerinin bir benzeri ülkemizde Konya’da yaşandı. Konya’nın Akşehir ilçesinde bulunan bir teknik servise bırakılan bir tablet, servis elemanının tamir işlemi sırasında patladı.

Şu anda tabletin marka ve modeli bilinmiyor olsa da servis elemanı “ucuz yollu bir tablet” olduğunu belirtiyor. Tamir merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde servis elemanının yüzünü yanmaktan son anda kurtardığı görülüyor. Ardından hemen tableti yere atan servis elemanı diğer arkadaşlarının da yardımı ile tableti söndürüyor.

Anbean güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ve servis elemanının açıklamasını aşağıdan görebilirsiniz;

Son olarak videodaki servis elemanlarının da yaptığı vurgunun altını çizelim. Her ne kadar Samsung ve Apple gibi ürünlerde bile batarya patlamaları oluyor olsa da özellikle markası belli olmayan, tanınmamış ürünleri tercih ettiğinizde bu tarz patlamaların riski çok daha yüksek olduğunu, bu tarz ürünlerin gerekli güvenlik şartlarını çoğu zaman karşılamadığı için sadece batarya patlaması değil, herhangi bir şekilde cihazda ya da sizde bir hasar bırakabileceğini unutmayın.