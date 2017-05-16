Vücudunuzda İki Litrelik Kabı Dolduracak Kadar Bakteri Var!

Vücudumuzda sürekli haşır neşir olduğumuz fakat fark edemediğimiz düzinelerce olay gerçekleşiyor. Yine sizleri vücudumuzla ilgili biraz ürkütecek bir bilgiden bahsedelim.

Kendimizi bakterilerden korumak için sürekli önlemler alırız: Ellerimizi antibakteriyel sabunlarla yıkamak, dokunduğumuz yerleri dezenfektan sıvılarla temizlemek gibi. Hatta olayı fazlasıyla ciddiye alan bazılarımız, yanında herhangi biri hapşırdığında bile ‘araya şu kadar mesafe koyayım da o bakteriler bana gelmesin’ diye hesaplamalarda bile bulunur. Biz onlardan kaçmaya çalışırken aslında onların vücudumuzda tam 2 litrelik kabı dolduracak kadar bulundurduklarını biliyor muydunuz?

Tükettiğimiz besinlerden enerji, vitamin ve mineral almamızı sağlayan kimyasal bileşenleri, işte bu bakteriler üretirler. Yapılan bir deneyde, bakterisiz ortamda yaşayan kemirgenlerin vücut ağırlıklarını koruyabilmek için normal kemirgenlere oranla daha fazla besin tükettikleri tespit edilmiş. Bu da eğer bakteriler hayatımızda olmasaydı, yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmemiz adına daha fazla besine ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor.

Bunun dışında bağırsaklarımızda bulunan bakterilerin sindirim sisteminin yanı sıra bağışıklık sistemimiz için de fazlasıyla önemli olduğunu belirtelim.