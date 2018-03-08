Elektrik Sorunu, Avrupa Birliği'ndeki Saatleri Bozdu

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden Kosova’da yaşanan bir sorun, tüm Avrupa Birliği’nin saatini bozulmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz gün Avrupa’da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan elektrik krizinden dolayı, Portekiz’den Yunanistan’a kadar tüm Avrupa genelinde saatlerde 6 dakikalık bir yavaşlama oldu. İngiltere’nin ünlü gazetesi The Guardian tarafından yapılan habere göre Avrupa Birliği’ne üye olan Sırbistan ve Kosova arasında elektrik geriliminde bir sıkıntı yaşanınca, bu durum Avrupa Birliği’nin tamamını etkiledi.

AB’deki 25 ülkenin elektrik akımlarının ve voltaj seviyelerinin ortak olması, bu olayı tüm Avrupa’ya yaydı. Yaşanan sorunun ardında Kosova’nın komşusu Sırbistan’a yeterli miktarda elektrik aktaramaması bulunuyordu. Tek bir yerin aksamasıyla birlikte tüm sistemlerde yavaşlama yaşayan AB insanları, güne farkında olmadan daha geç uyandılar. Avrupa’da elektrik sistemlerini inceleyip regüle etmekten sorumlu ENTSO-E’nin sözcüsü Claire Camus, “Avrupa’daki elektrik sistemi birbirine bağlı olduğu için bir ülkede yaşanan dengesizlik, diğer ülkeleri de etkiliyor ve bir domino etkisi yaratıyor. Frekansta ufak bir düşüş bile bütün bölgeyi etkiliyor” dedi.

Kosova’da elektrik kullanımı elektrik üretiminden fazla olunca, komşu Sırbistan’a yeteri kadar elektrik verilemedi. Bu durum bir domino etkisi yaratarak Avrupa’da elektrik sistemlerini bozdu. ENTSO-E tarafından yapılan açıklamaya göre, “Bu ortalama frekans dengesizliği Avrupa kıtasını daha önce hiç olmayan bir şekilde etkiledi ve bu durum hemen sona ermeli” denildi.

Avrupa’da bulunan standart 50Hz’lik akımın elektrikli saatlerde sıkıntı yarattığını belirten ENTSO-E, “Ocak ayından beri elektrikle çalışan saatlerin durmasından dolayı 6 dakikalık bir rötar yaşanıyor. Sorun genellikle çalar saatlerde, fırınlarda ya da ısıtma sistemlerine entegre olan saatlerde yaşanıyor. Pilli saatlerde böyle bir sorun yok” dedi.

Ülkemizin her sene gerçekleşen kış saati uygulamasına geçmemesi, kışları Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle saat farkımızı 2 saate çıkarıyordu. Yakında yaz saati uygulaması diğer ülkelerde başlayınca bu fark yeniden 1 saate düşecek.