Kredi Kartı ile İnternette Alışveriş İçin Bugün Son Gün!

BDDK'nın geçtiğimiz Şubat ayında aldığı karara göre internet alışverişine kapatılacak kartlar için son gün bugün.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK) tarafından alınan bir kararla internet alışveriş izni olan tüm banka ve kredi kartları müşteri onayına geçiyor. 18 Ağustos, yani yarına kadar zaman tanıyan BDDK, bu süreçten sonra geçiş yapmayan kartları online alışverişe kapatacak ve tekrar alışveriş yapmak için onaya girme zorunluluğu koyacak.

BDDK’nın yaptığı açıklamada finansal tüketiciyi korumak için getirilen bu yeni sistem, kartını internette kullanmak istemeyen müşterileri korumak için yapılıyor.

Şubat ayında alınan kararda kartını internet bankacılığında kullanmayan veya kullanmak istemeyen kart sahiplerinin bu özelliği açıp kapatmalarına imkan tanınması için gerçekleştiriliyor.

İstediğiniz Zaman Açabilirsiniz

Tüm bireysel müşteriler için geçerli olacak bu yeni sistem, bir sefer kapandığında bir daha açılmayacak bir sistem değil. İstediğiniz zaman kartınızı internet alışverişine açabilir, aynı şekilde istediğiniz zaman da kapatabilirsiniz.

Kartlar Hangi İşlemlere Kapatılacak?

Kart kapalı olduğu sürede yurt içi ve yurt dışında alışveriş ve aylık ödeme alan film, müzik gibi uygulamalara kapatılacak.

Kartın İnternet Erişimine Kapanmaması İçin Ne Yapmalıyım?

Kart sahipleri bankanın internet bankacılığı sayfasına girip ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemlerine onay verebilir. İnternet bankacılığına giremeyen kullanıcılar ister mobil bankacılık isterse de şubeye giderek kartlarını internet bankacılığı için aktif edebilecekler. Ayrıca aşağıda belirttiğimiz adımlarla kendi bankalarına uygun adımı izleyebilirler.

Bankaların Onay İşlemleri

Ziraat Bankası

“444 00 00/0850 220 00 00” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya İnternet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası

“SANALONAY” yazıp boşluk bırakıp bireysel banka veya kredi kartınızın son 6 hanesini yazarak 4402’ye SMS gönderebilir, “0850 724 0 724” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya internet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Garanti Bankası

“ONAY” yazdıktan sonra boşluk bırakıp kredi kartınızın son 6 hanesini yazarak 3340’a SMS gönderebilir, “444 0 333” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya internet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Not: Paracard’ınıza SMS ile onay vermek için “AÇIK” yazıp kartın son 6 hanesini yazarak 3340’a gönderebilirsiniz.

Yapı Kredi

“AÇIK” yazıp, ardından boşluk bırakarıp bireysel banka veya kredi kartınızı yazarak 4944’e SMS gönderebilir, “444 0444/0850 220 0 444” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya internet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Vakıfbank

“ONAY” yazdıktan sonra boşluk bırakıp bireysel banka veya kredi kartınızın son 6 hanesini yazarak 6635’e SMS gönderebilir, “0850 724 0 724” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya internet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

QNB Finansbank

“INTERNET” yazıp boşluk bırakarak bireysel banka veya kredi kartınızın son 4 hanesini yazarak 2273’e SMS gönderebilir, “0850 222 0 900” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya İnternet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası(TEB)

“AÇIK” yazdıktan sonra boşluk bırakıp bireysel banka veya kredi kartınızın son 4 hanesini yazarak 2941’e SMS gönderebilir, “0850 200 0 666” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya internet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Akbank

“INTERNET” yazarak 8885’e SMS gönderebilir, “444 25 25” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya Akbank Direkt’e girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Halkbank

“ONAY” yazıp 3404’e SMS gönderebilir, “0850 222 0 400” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya internet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

ING Bank

“ONAY” yazdıktan sonra boşluk bırakıp bireysel banka veya kredi kartınızın son 4 hanesini yazarak 2205’e SMS gönderebilir, “0850 222 0 600” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya internet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Denizbank

“HEPSİ” yazıp 3280’e SMS göndererek tüm kartlarınıza onay verebilir, tek bir kartınıza onay vermek isterseniz her bir kartınız için ayrı ayrı “SANAL” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazıp 3280’e SMS gönderebilir, “0850 724 0 724” numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya internet şubesine girerek internet bankacılığını aktif edebilirsiniz.

Önemli Not: Yukarıda belirtilen sistemler dışında bankaların şubelerine giderek kartınızı internet bankacığına açabilirsiniz.