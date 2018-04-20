Başta Ripple ve Ethereum olmak üzere son birkaç gündür kripto paraların genelinde bir artış hakim. Buna sebep olan durum ise okyanus ötesi ülke ABD’de yaşanan gelişmeler.

2017’nin son çeyreğinde ve 2018’in ilk ayında kripto paralar inanılmaz yüksek değerlere ulaşmış, sonraki 3.5 aylık dönemde ise bir durgunluk hatta düşüş gözlenmişti. Çoğu yatırımcı bunun kripto para dünyasının doğasında var olduğunu ve yaz aylarına girdiğimizde piyasanın tekrar canlanacağını düşünüyordu. Dikkat ettiyseniz son birkaç gündür başta Ripple ve Ethereum olmak üzere popüler kripto para birimlerinde ciddi miktarda artış gözlemlendi. Piyasadaki bu ani dalgalanmaların arkasında muhakkak bir işlem de ya da ciddi bir kurumdan gelen söylemler yatar. Son günlerde yaşanan bu değer artışının arkasında da ABD’den gelen bazı haberler var.

Chicago Ticaret Borsası’nın vadeli Bitcoin işlemlerindeki artışı açıklaması ve ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi olan JPMorgan Chase & Co’nun Ulusal Kanada Bankası ve diğer büyük şirketlerle, kredi kullandırma başta olmak üzere, finansal işlemlerini gerçekleştirmek için bankada geliştirilen blok zinciri teknolojisini kullanması, kripto paraların değerinin tekrar artmasını sağlayan en önemli etmenler.

Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz üzere uzun zamandır değeri 1 doların altında olan Ripple psikolojik sınır olan 1 dolara yaklaşmış durumda. Bunun dışında Ethereum ve IOTA’nın da yükselişleri göze çarpıyor. Önemli kurumlardan gelen bu ‘rahatlatıcı’ haberler, kripto paraların artışının istikrarlı olmasını sağlayabilir. Takipteyiz.