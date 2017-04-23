Kurbağa Derisi Yardımıyla Grip Virüsü Öldürülebiliyor!

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, Hindistan'ın güneyinde yaşayan bir kurbağa türünün derisinde salgılanan bir maddenin, H1 grip virüsünü öldürebildiğini ortaya çıkardı.

18 Nisan'da Immunity dergisinde yayımlanan, Emory Üniversitesi’nden Joshy Jacob ve araştırma ekibinin çalışması, kurbağaların derilerinde bakterilerle mücadele için salgılanan sümüğümsü peptit moleküllerinin, özellikle küçük çocuklar üzerinde etkili olan İnfluenza A olarak da bilinen H1 grip virüsünü öldürmede etkili olduğunu ortaya koydu.

Herhangi bir grip aşısı yapılmamış fareler üzerinde denenen kurbağa salgıları sayesinde, fareler bazı grip virüslerinin ölümcül etkilerinden kurtulurken; 2009 yılında dünya genelinde salgına yol açan H1 virüsünü de etkisiz hale getirildi. Kurbağa salgısının domuz gribi olarak tanıdığımız H1N1 virüsü ya da H3N2 gibi oldukça yaygın başka virüs türleri üzerinde etkili olmadığı görüldü.

Mikrobiyoloji ve İmmünoloji uzmanı Jacob, "Virüsün hücrelerimize girmesi için hemagglutine ihtiyacı var, peki bu kurbağa peptiti ne yapıyor? Hemagglutinine bağlanıyor; ardından virüsü dengesizleştirerek onu öldürüyor." açıklamasını yaparken grip hastalığıyla mücadelede aşıların yetersiz kaldığı ya da hastanın kullanılan ilaçlara yanıt vermediği durumlarda, kurbağa peptitlerinin kolayca kullanılabileceğini ifade etmekte.



