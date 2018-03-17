Lenovo Yetkilisinden, Lenovo S5 İçin Büyük İddialar

Lenovo'nun başkan yardımcısı, Lenovo S5 hakkında ilgi çekici ve büyük iddialarda bulundu.

Lenovo, 20 Mart'ta Pekin'de Lenovo S5'i resmen tanıtacak. Daha öncesinden de bilgiler paylaşmaya başlamıştı. En son teaser, Lenovo Grubu'nun Weibo sayfasında, akıllı telefonun yapay zeka ile geleceğini ima eden başkan yardımcısı Chang Cheng' den geliyor. Yapay zeka, sahip olduğu işletim sistemi ile entegre olacak ve iOS kadar akıcı olacaktır.

Lenovo'ya en son baktığımızda S5, Android Oreo tabanlı ZUI 3.5 işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Google’ın en yeni Android'i, gelişmiş sistem hızı, daha fazla akıcılık ve performans getiriyor. Bu yüzden, Lenovo'nun S5’in işletim sistemine nasıl eklemeler yapacağı merak konusu.

Lenovo S5, yakın zamanda Lenovo K520 olarak TENAA'da görüldü. TENAA kayıtları, K520'nin 2160 x 1080 piksel çözünürlüklü, 18:9 en boy oranını destekleyen 5.65 inçlik bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Cihaz, 2.0 GHz'de çalışan bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Sırasıyla 32 - 3 GB ve 64 - 4 GB depolama alanı ve RAM kombinasyonuna sahip iki seçeneği var. Android 8.0 Oreo tabanlı ZUI arayüzü ve arka tarafına konumlandırılmış parmak izi okuyucusu mevcut. Selfie kamerası 8 megapiksel iken, arka tarafta bulunan çift kamera sisteminden bir tanesi de 8 megapiksel olup, 3000 mAh'lik bataryadan güç alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde satışa sunulması halinde tercih eder miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.