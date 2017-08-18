Google, stok fotoğraf sağlayıcıları için filigranları kaldırmanın ne kadar kolay olduğunu ve bunun nasıl engelleneceğini gösteren bir makale yayınladı.

Bir görselin lisanssız kullanılmasını önlemenin en yaygın yöntemi, resme bir filigran yerleştirmektir. Fakat filigran yerleştirmek zannedildiği kadar güvenli değildir. Google, bir görsele yerleştirilmiş filigranı kaldırmanın ne kadar kolay olduğunu ve tamamen kaldırılamaz filigranın nasıl olması gerektiğini açıklayan bir makale yayınladı.

Bir filigranın tüm çizgilerini ve şekillerini kaldırmak zor görünüyor olabilir. Fakat ihtiyacınız olan tek şey iyi bir algoritmadır. Daha sonrasında bilgisayar, filigranları otomatik olarak kaldırır.

Aynı filigranı kullanan birden fazla resmi algoritmanın içine attığınızda, algoritma filigranın şeklini tahmin edecektir. Daha sonra filigranın opaklığı ve konumunu inceleyerek arka plandan ayırabilir. Böylece filigransız görüntü elde edilmiş olur. Bu durum, stok görüntü sağlayıcıları için hoş değildir. Ancak Google, bunu engelleyebilmek için bir çözüm öneriyor.

Basitçe söylemek gerekirse filigranı birazcık ‘eğriltmek’, algoritmanın onu tahmin etmesini zorlaştıracaktır. Çizgileri ya da logoları gözler görünmeyecek kadar eğriltmek bile algoritmanın filigranı arka plandan ayırmasına engel olacaktır. İşlem tamamlansa dahi resmin üzerinde logo ve çizgilerden önemli derecede iz kalacaktır.

Görüntülerden filigranın kaldırılmasını engellemek için pek çok randomizasyon yöntemi vardır. Fakat filigranı ‘eğriltmek’ en basit yoludur. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayarak Google’ın makalesine ulaşabilirsiniz.