Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kurlarındaki artışla birlikte, ekonomik krizi iyiden iyiye hissetmeye başladık. Fakat gelgelelim, AVM'lerin doluluk oranları da kafaları karıştırıyor...

Ancak durum pek de sanıldığı, daha doğru bizlere lanse edildiği gibi değil. Çünkü AVM'deki insan giriş sayısına 'footfall' denir. Ve bu footfall'un yüksek olması, ciro ile doğru orantılı olmadığı müddetçe hiçbir anlam ifade etmez. Dahası, artık vatandaşlar market alışverişleri de dahil en küçük alışverişleri bile AVM'lerden yaptıkları için, footfall yanıltıcıdır da. Mesela ekonominin vaziyeti ne olursa olsun insanlar AVM'lerdeki Migros vb. süpermarketlerden tuz, şeker, deterjan vs. alacaktır, zira bunlar yaşamsal ihtiyaçlardır.

Bunun haricinde, Gratis, Watsons, Cosmetica tarzı mağazalar da footfall'u yükseltir. Erkekler jöle, tıraş bıçağı, prezervatif, deodorant; kadınlar ped, ruj, oje, saç spreyi vs. almak için uğrarlar. Ve bunlar çok sık alınan ürünler oldukları için, bu mağazalarda da footfall yüksektir.

Yine footfall yükselten bir diğer unsur, yeme-içme diye bildiğimiz food court dükkanlarıdır. Söz konusu dükkanlar yine öğlen ve akşam saatlerinde civardaki çalışanların multinet kullanımları dolayısıyla kalabalık yaratır. Tabii yeme-içme temel bir gereksinim olduğu için krizden az etkilenir. Ve herkes tarafından yapıldığı için de footfall'u yükseltir.

İsim vermeyeceğim fakat şu an, lüks segment bir tekstil mağazası bütün ödemelerini durdurmuş durumdadır. Bu firmalara kışın, yaz dönemi gelmeden evvel, AVM'ler teşvik maksatlı olarak satın alma kredileri açar. Mağazalar bu parayla yeni stoklar alır ve sezonda da geri öder. İşte kışın kendisine ödenen 300k Euro gibi rakamı geri ödeyemeyen mağazalar mevcut.

Ayrıca AVM kiraları Dolar üzerindendir. Sabit bir kira üzerine cirodan %5 gibi bir rakamla çalışırlar. Yine çok meşhur bir deri firması da AVM'lere kiraları ödemekte zorlandığı için Dolar kurunu 3,50, Euro kurunu ise 4,50'den sabitlemeyi teklif etmiştir. Ve yine çok ünlü bir tekstil şirketi, seçim süreci ve sonrası durum belli olana değin 3 ay süreyle ödeme yapmayacağını ve durum netleştikten sonra ödeme planı sunacağını bildirmiştir.

Sözün kısası, 'madem kriz var, AVM'ler neden dolu?' argümanı içi boş bir argümandır. Bunu en iyi yaşayan bilir. İçinde bulunduğumuz dönemde, yiyecek-içecek dükkanları haricinde AVM'lerde doğru dürüst kar yapabilen bir firma yoktur.