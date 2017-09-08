Meksika'da Son Yüzyılın En Büyük Depremi Meydana Geldi!

Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ayrıca 8 ülkede tsunami uyarısı yapılıyor.

Meksika’da meydana gelen 8.1 şiddetinde deprem herkesi sarsmış durumda. Yapılan açıklamalara göre deprem, Meksika’da son 100 yıl içerisinde gerçekleşen en şiddetli deprem oldu. Pasifik Okyanusu açıklarında gerçekleşen deprem, 1050 kilometre uzaklıkta yer alan Meksika’nın başkanti Meksiko’dan da 8.2 şiddetinde hissedildi. Şu an net olarak açıklanmıyor, ancak çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Bununla birlikte okyanusun derinliklerinde gerçekleşip çok büyük bir fay hattını sarstığı için kıyılarda 3 metreyi bulacak tsunaminin olacağı açıklandı.

Deprem büyük bir sorun, ancak depremden daha ciddi bir sorun var şu anda. Çok yakında kıyılara vuracağı düşünülen tsunami yüzünden 8 ülkede uyarı sinyalleri veriliyor.

Meksika’nın güneyindeki Chiapas, Tabasco ve Oaxaca eyaletlerinde 34 insan yaşamını yitirirken 69.7 kilometre altında gerçekleşen depremin aşırı şiddetli olması sebebiyle, merkezden 14 bin kilometre uzaklıktaki Filipinler’de bile tsunami alarmı verildi. Bu uzaklık için şöyle bir örnek verelim; ülkemizin batısıyla doğusu arasındaki mesafe 1650 kilometre.

Birçok ülkede ve şehirde yerlerin parçalandığı gözlemlenirken, bir dakika boyunca sallayan depremin ardından 5.7, 5.4, 5.2 ve 4.9 gibi birçok artçı deprem meydana geldi.

Bu olay yaşanırken Mexico City’den bulutlara doğru parlayan ışık ise birçok kişinin korkmasına sebep oldu.

Buradan tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.