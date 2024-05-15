Dune filminden 10 bin yıl öncesini anlatacak olan Max dizisi Dune: Prophecy'den ilk fragman geldi.

Dune serisinin gişede yakaladığı başarının ardından sinematik evreninin genişlemesi bekleniyordu. 2019 yılında, evrenin önemli organizasyonlarından olan Bene Gesserit adlı organizasyonun yükselişini anlatacak bir dizi duyurulmuştu. Beş yıl gibi uzun bir aranın ardından, Dune: Prophecy olarak adlandırılan dizinin ilk fragmanı yayımlandı.

2019 yılında ilk açıklandığında ismi Dune: Sisterhood olarak belirlenen seri daha sonrasında önemli değişikliklere uğramıştı. Yapımın sadece ismi değil, yönetmeni ve oyuncu kadrosu da sık sık değişmişti. Bu belirsizlik yüzünden Warner Bros, yapımı uzun süre gözlerden uzak tuttu.

Dune: Prophecy dizisinin fragmanı

Dune: Prophecy dizisinin konusu

Paul Atriedes'in doğumundan 10 bin yıl öncesine gittiğimiz bu yapımda, Dune evreninin perdeler arkasındaki en büyük güçlerinden biri olarak Bene Gesserit'in nasıl ortaya çıktığını ve filmlerde gördüğümüz gücüne nasıl kavuştuğu anlatılacak.

Dune: Prophecy dizisinin oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde Harkonnen Hanedanlığı'nın iki kızı olan Valya ve Tula rollerinde sırasıyla Emily Watson ve Shirley Henderson yer alacak. İki kız kardeşin Bene Gesserit'i nasıl kurduğunu göreceğiz.

Dune: Prophecy ne zaman vizyona girecek?

Max ekranlarında yayımlanacak olan Dune:Prophecy'nin bu yılın sonbaharında ekranlara geleceği açıklandı.