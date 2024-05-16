2023 Yazı, Resmî Olarak Son 2000 Yılın En Sıcak Yazı Oldu

Bilim insanları, 2023 yazının son 2000 yıldaki en sıcak yaz mevsimi olduğunu ortaya çıkardı.

Roma İmparatorluğu'nun en görkemli günlerinde imparatorluk, inandıkları tanrı olan Sol Invictus aralarında geziyormuşçasına sıcak yazlar yaşamıştı. Bilim insanlarına göre o günlerden bu yana en sıcak yaz ise geçtiğimiz yılın yaz aylarında yaşandı. Ağaçların yaş halkalarını inceleyen bilim insanları bu durumu ortaya çıkardı.

Yeni çalışmaya göre insanlık olarak toplu olarak küresel ısınma ile olan mücadelede sınıfta kaldı 2015 yılında Paris Antlaşması ile belirlenen limit sıcaklık olan endüstriyel devrim öncesi hava sıcaklığının 1,5 santigrat derece üstü limiti aşmış durumdayız. Bu durum hem insanların sağlığını etkiliyor hem de felaketlere davetiye çıkarıyor.

Ağaçlar en sıcak yazı ortaya çıkardı

Küresel sıcaklık değişimini inceleyen araştırmacılar, bu amaçla kuzey yarımkürede ağaç gövdelerinden alınan kesitleri incelediler. oldukça geniş bir veri toplayan araştırmacılar, 2023 yazının 1850-1900 arası dönemden 2,07 derece daha sıcak geçtiğini ortaya koydu. Araştırmacıların iklim değişikliğinin ağaçlar üzerindeki etkisini incelemesiyle birlikte geçen yılın son 2000 yılın en sıcak yazına ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

İklim ile ilgili araştırmalar artmaya devam ediyor. Yakın zamanda yapılan bir başka çalışmada da geçtiğimiz yıl boyunca sıcaklığın 1,5 derece hedefinin üzerinde seyrettiği ortaya çıkmıştı. El Nino döneminin başlamasının da sıcaklıkları etkilediğini göz önüne alırsak 2024 yazının daha sıcak geçme olasılığı da bulunuyor.

Araştırma Nature'da yayımlandı.