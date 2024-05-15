Google Pixel'in yeni güncelleme ile Google Home ekosistemindeki tüm cihazları kontrol edebilmeyi sağlayacağı yeni Bedtime'ı duyuruldu.

Google Pixel, uzun zamandır Bedtime özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde, belirli saat aralıklarında telefonun "rahatsız etmeyin" modu aktif oluyor, ekran parlaklığı kısılıyor ve kullanıcının uykuya dalma süresinde telefonun olumsuz etkileri en aza indiriliyor. Özellik şimdi, Google Home ekosisteminin tamamını kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Google'dan gelen açıklamaya göre Pixel Bedtime, yakın zamanda evdeki diğer akıllı cihazlarla da etkileşime girecek. Bunu ise Google I/O etkinliğinde duyurulan Home API mümkün kılacak. Firmadan gelen açıklamaya göre Bedtime özelliği ileride kapıları kilitlemekten ışıkları ayarlamaya pek çok farklı görevi de yerine getirebilecek.

Yataktan kalkmadan uyku moduna geçiş

Yeni özellik ile birlikte Google Pixel kullanıcıları, Google Home API kullanan cihazları kontrol etmek için telefonlarını âdeta bir kontrol cihazı olarak kullanabilecekler. Tüm akıllı cihazlara telefon üzerinden komut verilebilecek. Örneğin kapıları kilitledikten sonra termostatı istenilen dereceye getirip, ışıkları kısık olarak yanacak şekilde ayarlamak ve bu esnada da klasik müzik açmak pekala mümkün olabilecek.

Home API'ler ayrıca ADT'in yeni "Güvenilir Komşu" özelliği, Android Eve uygulaması ve LG TV'ler ile de gelecek. Bedtime'ın ne zaman bütün eve etki edebilecek bir versiyona yükseltileceği ise şimdilik bilinmiyor.