New York ile Dublin arasında karşılıklı olarak canlı görüntü paylaşımı yapan portallar, gösterilen uygunsuz görseller yüzünden kapatıldı.

ABD'nin New York şehri ile İrlanda'nın başkenti Dublin arasında 7/24 canlı yayın yapması için kurulan "Portal" düzeneği, sistemin çalışmasındaki kritik bir sorunun düzeltilmesi için geçici olarak devre dışı bırakıldı. Bu sorun ise insanların birbirlerine gösterdikleri uygunsuz görsellerden başka bir şey değil.

Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys tarafından geliştirilen "Portal" projesi, akademisyenlerin de katılımı ile hayata geçirilmişti. Şehirleri fütüristik görünümlü dev portallarla bağlamayı amaçlayan sanatçı, "insanları bağlayan şeylerin ayıranlardan fazla olduğunu göstermek ve bu gezegende hepimizin birbirimize bağlı olduğunu sergilemek" olarak açıklamıştı. Gerçek ise pek de öyle olmadı.

Müstehcen görüntüler, 11 Eylül saldırıları…

Teknik olarak devasa bir görüntülü görüşme diyebileceğimiz çalışma, bir anlamda hem haklı hem haksız çıkmış gibi duruyor. Evet, insanların çok fazla ortak noktası var ve evet, Portal ile insanlar birbirleriyle etkileşime geçiyor. Ne var ki bu etkileşim insanların diğer şehirlere terörist saldırılar, trajediler gibi olayları hatırlatması ve cinsel organ fotoğrafları göstermesi gibi şekillerde oldu.

Son olarak bir OnlyFans modelinin Portal'ı göğüslerini göstermek için kullanmasının ardından geçici bir kapanma yaşandı. Yetkililerden gelen açıklamaya göre Portal, 7/24 güvenlik sistemlerinin kurulması ve etkileşimlerin bir prosedüre bağlanması ile birlikte tekrar açılacak. Etkileşimlerin çok büyük oranda pozitif olduğunu söyleyen sanatçı ve akademisyenler görünüşe göre projeden vazgeçmeyecek.