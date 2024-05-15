Reklam dünyası, markaların müşterileriyle buluştuğu ve onlarla iletişim kurduğu bir sahne. Ancak her zaman bu sahne parlak ışıklarla aydınlanmıyor. Bu içerikte tartışmalı reklam kampanyalarına göz atacağız.

Bazı reklamlar oluyor ki “Bu reklamı tasarlayan ve onaylayanlar acaba ne düşünüyorlardı?” diye sormadan edemiyoruz.

Hedefi ıskalayan, yanlış anlaşılan ya da gerçekten kötü anlamlar ifade eden tartışmalı reklamlar reklamcılık tarihinde kara bir leke gibi yer ediniyor. Markalar için kötü sonuçlar doğuran bu reklamlardan bazılarını incelemeye başlayalım.

Du Pont, bebekleri plastiğe sarmanın iyi bir fikir olduğunu ne akla hizmet düşündü merak ediyoruz.

Sektörünün liderlerinden olan Amerikan kimya şirketi Du Pont, 1950'lerde bebekleri ve küçük çocukları plastik poşetlere sarılı şekilde gösteren reklamlar yayınladı. Amaç aslında geliştirdikleri plastik poşetleri tanıtmaktı.

Âdeta çocuk istismarını görselleştiren ve meşrulaştıran bu reklamlar, plastiklerde boğulma uyarılarının zorunlu hale geldiği döneme kadar sürdü…

Daha sonra bu reklamlar, çocukları plastikle sarmak yerine, olması gerektiği gibi, Du Pont'un plastik ambalajının başka ürünleri nasıl taze tuttuğuna odaklandı.

“John Romero seni k*ltağı yapacak” mesajıyla oyun reklamı yapmak mı?!

John Romero’nun, 2000 yılında büyük beklentilerle çıkan Daikatana isimli video oyunu yapmış olduğu bu reklamla büyük tepki çekmişti.

Oyunun başarısız olduğunu söylememize gerek var mı?

Zara’nın kefene sarılı bedenler ve yıkıntılar arasında yaptığı bu çekim görselleri de oldukça tepki çekmişti.

Çin menşeili bir deterjan markasının yaptığı bu ırkçı reklam da gerçekten en tartışmalı reklamlar arasında.

Skittles isimli çikolatanın yaptığı bu reklam filmiyse kelimenin tam anlamıyla rahatsız edici.

Anneler gününü kutlamak için gerçekten etik dışı bir konu seçen Desigual’aysa ne diyelim bilemiyoruz…

Audi’nin bu cinsiyetçi reklamı da çok büyük tepki toplayan reklamalar arasında.

İntihar temasını kullanarak aracın gaz salımını övmeye çalışan Hyundai ne düşünüyordu çok merak ediyoruz.

Snickers’ın bu cinsiyetçi reklamı da çikolata reklamı olmaktan çıkarak farklı bir yöne evrilen cinsten.

Sizin en kötü bulduğunuz reklam hangisi oldu?

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