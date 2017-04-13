Meksika'da Zehirli Bir Örümcek Türü Keşfedildi!

Meksika mağaralarında zehirli kırmızı dişleri olan, yumruk boyutunda korkunç bir örümcek türü keşfedildi.

Görünür zehirli kırmızı dişlere sahip, Sierra Cacachilas adı verilen kahverengi gezgin örümcek türünün, mağaralarda yaşadığı ve geceleri ortaya çıktığı ifade edildi. Bilim insanlarının öncelikle atık dış kabuğunu bulduğu, yaklaşık 10 cm büyüklüğündeki zehirli örümcek türünün, sarı karnı ve kahverengi bacaklarını örten kürkü olan diğer üyeleri de görüntülendi.

Örümcekler ve pek çok böcek türü, büyüdükçe yarı saydam, sert dış kabuklarını arkalarında bırakırlar. San Diego Doğal Tarih Müzesi'nden entomolojisti Jim Berrian, "Bu türün varlığına dair ilk bulduğumuz kanıt, kayaların çatlaklarında bulunan dökülmüş bir dış kabukları oldu. Bulduğumuz bu dış iskelet anormal derecede büyüktü ve ben bu iskeletin göz örüntüsüne bakarak Baja California Sur'da oldukça az türe sahip olan Ctenidae örümcek ailesinden gezen bir örümcek olduğunu düşünmüştüm.​" dedi.

Gezen örümcek türlerinin çoğunlukla geceleri ortaya çıkan canlılar oldukları bilinmekte diye ifade eden Berrian, dış kabuğu buldukları günün gecesinde

örümceği, kabuğu buldukları bölgede aramaya başladı ve sonunda bu korkunç yeni türü görüntülemeyi başardı.