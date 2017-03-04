Mercedes-Benz,Dünya Genelinde 1 Milyon Aracı Geri Çağırıyor

Mercedes-Benz, alev alma tehlikesi olduğunu düşündüğü dünya genelindeki 1 milyon aracını geri çağıracak.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, yeni model araçlarının marş motorlarında meydana gelen ısınma sorunu nedeni ile dünya genelide ciddi sayıda aracını geri çağırmaya hazırlanıyor. İlk marşta çalışmayan araçlar, tekrar edilen denemeler sonucunda aşırı ısınma nedeni ile alev alıyorlar.

Şu ana kadar Alman devi markanın, söz konusu marş probleminden kaynaklı alev alıp yanan araç sayısı 51 olarak belirtilmiş. Tabi bunlar kayıtlara geçen vakaların sayısı. Ancak bu olayların hiçbirinde yaralanma ya da can kaybı gibi durumlar yaşanmamış.

Buna karşın Mercedes, bu sorunun sadece daha önceden motor ya da şanzımanında ciddi hasarlar meydana gelen araçlarında olabileceğini düşünse de benzer vakaların devam edebileceği endişesi ile dünya genelinde toplamda 1 milyon aracını çağırmayı planlıyor.

2015-2017 yılları arasındaki araçlarda olduğu tespit edilen sorun ile ilgili olarak Mercedes'in geri çağırmayı düşündüğü modeller; C-Class, E-Class, CLA-Class, GLA ve GLC-Class dahilindeki araçları.

Şirketin geri çağırma işlemi ile alakalı detaylı bir açıklama yapması beklenmekte.