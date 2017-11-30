WhatsApp Dünya Genelinde Çöktü!

WhatsApp'ın bugün saat 21.00 civarından beri Dünya genelinde Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkede çalışmadığına dair rapor paylaşıldı.

İnternet üzerinden mobil olarak mesajlaşabildiğiniz popüler uygulama WhatsApp'ın saat 21.00'dan itibaren hem Dünya genelinde bir çok ülkede hem de ülkemizde çalışmadığı bildirildi. Twitter üzerinden bir çok kişinin de hakkında yorum yazdığı olayın neden dolayı kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Downdetector'a göre Türkiye dışında Hindistan, İtalya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç eyaletinden de çalışmadığı bildirilen WhatsApp'ın ise sorunun ne zaman giderileceği şimdilik belirtilmedi. Ancak bu kadar popüler olan uygulamanın çökmesi genel anlamda da bir iletişim sorunu yaratacak gibi. Twitter kullanıcılarının da gözünden kaçmayan olay bakalım ne zaman çözülecek.

Ayrıca BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'da WhatsApp ile ilgili kesintinin dünya genelinde olduğunu doğruladı.

Downdetector'un WhatsApp ile ilgili nerelerde çöktüğüne dair çıkardığı haritaya buradan ulaşabilir ve anlık olarak takip edebilirsiniz. Yine anlık olarak bilgi güncellemelerini bu haber üzerinden takip edebilirsiniz.

Güncelleme: WhatsApp'ın bir çok kişide yeniden çalışmaya başladığı söyleniyor. Sorun %100 düzeldi mi emin değiliz. Lütfen sorunu olan arkadaşlar yorumlar aracılığıyla bildirsin.