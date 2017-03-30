Minecraft ve Power Rangers Buluştu!

Dünyanın en popüler oyunlarından biri, en popüler takımlarından biri ile karşılaşırsa ne olur? Cevabını öğrenmek üzeresiniz.

Yeni Power Rangers filmini mutlulukla veya hayal kırıklığı ile karşılayıp karşılamadığını tartışmayacağız ancak bir Power Rangers hayranıysanız, son filmden nispeten memnun kalmış olabilirsiniz. Diğer mutlu olabileceğiniz şey ise Minecraft oyununda görünen Power Rangers karakterleri olmalı.

Minecraft Pocket Edition'a yeni bir güncelleme aldı ve 1.0.5 sürümüne yükseldi. Bu güncellemenin en önemli noktası, yeni Power Rangers karakterlerini kullanabilir olmanız. Bu nedenle, en sevdiğiniz spandex giymiş kahramanlar artık oyunda. Biraz daha ileriye gidip aşağıdaki görüntüye bakarsanız, Megazord'un da orada olduğunu göreceksiniz. Kesinlikle harika!

Minecraft Pocket'da morphin(değişim) zamanı olmasının yanı sıra,yeni özellikler, değişiklikler ve düzeltmeler de geliyor. Bloklar ve oyun kuralları için yeni komutlar var.

Minecraft oyununuzda "Power Rangers karakterleri" istiyorsanız, uygulamanın güncellendiğinden emin olun. Bunun için tek yapmanız gereken Play Store mağazasını ziyaret etmek.