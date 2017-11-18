Daha önce Ay'da madencilik faaliyetleri yapacaklarını açıklayan Moon Express, uzaya çıkmak için kullanacağı roketin son testlerini yaptı.

Moon Express, Ay'a çıkarak başarılı olursa ABD'nin hala tartışma konusu olan 'Ay' seyahati gerçekleşmiş olacak. Bilindiği üzere ABD'nin Ay'a 1969 yılında çıktığı belirtiliyorken bunun bir soğuk savaş efsanesi olduğuna inananlar da var.

Firma giderek daha karmaşık hale gelen misyonlara karşı Lego gibi bir araya getirilebilen düşük maliyetli bir robot uzay aracı geliştiriyor. MX-1E olarak bilinen uzay aracı, Star Wars'ta gördüğümüz R2D2 droide çok benziyor. Öte yandan uzaya çıkma planlarını 2019 olarak belirleyen Moon Express, Ay'a çıktığı takdirde Google'dan 20 milyon dolar gibi bir ödül de kazanabilir. Ancak şirket CEO'su Bob Richards bu ödülün önemli olmadığını kendisinin Ayın üzerinde koşan çocukları düşündüğünü ve bunu sevdiğini söyledi. Moon Express, ilk uzay araçlarını inşa etmek ve lansman servisleri satın almak için özel yatırımcılardan 45 milyon dolar yatırım aldı.

Moon Express, aydaki kayaçların kilogramını yaklaşık üç yıl içinde Dünya'ya getirmeye çalışacaklarını açıkladı. Şirket CEO'su Bob Richards, Bob Richards, "Kesinlikle bu örnekleri bilimsel araştırma için küresel olarak kullanıma sunmak istiyoruz" dedi. Google, özel olarak finanse edilerek aya kamera indirip Dünya'ya aktarmasını sağlayan şirkete 20 milyon dolarlık birincilik ödülü verecek. Ayrıca ödüle hak kazanan uzay aracının yaklaşık 500 metre ay yüzeyinde yürümesi gerekiyor.