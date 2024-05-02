vivo, yeni akıllı telefonu Y38 5G'yi duyurdu. Fena sayılmayan özelliklere sahip olan telefonun fiyatı şimdilik açıklanmadı. vivo Y38 5G, tüketicinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte "Y38 5G" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Oldukça iyi özelliklerle donatılan akıllı telefonun fiyatı, şimdiden merak konusu oldu.

vivo Y38 5G, 6.68 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla donatıldı. HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Delikli yapıdaki bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda vivo Y38 5G

vivo Y38 5G, Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzü ile çalışan telefonun bataryası ise 6.000 mAh kapasite sunuyor. Bu batarya, 44W hızlı şarj desteğine sahip.

vivo'nun yeni akılı telefonu, ikili kamera kurulumuna sahip. 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapan telefonun, 2 MP çözünürlük sunan ikinci bir kamerası daha bulunuyor.

vivo Y38 5G teknik özellikleri

Ekran 6.68 inç IPS LCD, HD+ (1612 x 720 piksel), 120 Hz, 1.000 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 8 GB (LPDDR4x) Depolama 256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 6.000 mAh (44W) İşletim Sistemi Android 14 (FunTouch OS 14) Bağlantı Çift SIM, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Boyutlar 165,7 x 76 x 7,99 mm Ağırlık 199 gram

vivo Y38 5G fiyatı:

vivo, Tayvan'da tanıttığı telefon için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak telefonun bütçe dostu olacağını şimdiden söyleyebiliriz.