OnlyFans, 18 yaş altı bireylerin kısıtlı içeriklere erişimi konusunda önlem almadığı için soruşturma altında.

İçerik üreticilerinin abonelik yöntemiyle kullanıcılara içerik sunmasına dayalı olan OnlyFans, şüphesiz cinsel içeriklerle biliniyor. İçerik üreticilerinin elde ettiği devasa gelirleri gördükçe platforma daha fazla kişinin dahil olması da OnlyFans’in daha geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor.

Bu yayılma her ne kadar hızla ilerliyor olsa da erişmemesi gereken bir kitle var: çocuklar. İnternet kullanımı yaygınlaşırken her türlü içeriğe erişimin kolaylaşması, hizmet sağlayıcılarının kimlere içerik sunduğu konusunda sorumlu davranmalarını gerektiriyor. İngiltere İletişim Bakanlığı Ofcom, bu konuda platformun üzerine düşeni yapmadığını öne sürüyor.

OnlyFans, “bir hata yüzünden” mercek altında.

Şirket, kodlamadan kaynaklı teknik bir hata yüzünden sitede yaş sınırı konusunda problemler yaşandığını söyledi. Bunun yanında yaş sınırının her zaman 18 ve üzeri olarak kaldığını belirten OnlyFans, söz konusu hatayı düzelttiğinde raporu hemen Ofcom’a ilettiğini de ekledi.

Ofcom ise platformun yaş doğrulamasını yeterince iyi şekilde yapmadığını ve bu bağlamda da 18 yaş altındakilerin, cinsel içerikler gibi kendilerine kısıtlı olması gerekenlere erişimini yeterince engelleyemediğini söyledi. Açılan soruşturma sürecinde Ofcom, OnlyFans’in gerekli önlemleri tam ve isabetli şekilde alıp almadığını ve kendisine de aynı şekilde raporlayıp raporlamadığını kontrol edecek.

Ofcom, OnlyFans haricinde Twitch, TikTok ve Snapchat gibi devleri de izlemeye ve yasalara uygun şekilde hareket ettiklerinden emin olmaya devam ediyor. OnlyFans’in, çocukların söz konusu içeriklere erişmesini önlemek için nasıl adımlar atacağını da zaman içinde göreceğiz.