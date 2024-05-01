Şubat ayından bugüne kadarki en yüksek pazar payına ulaşan Windows 11'in pazar payı düşüşü devam ederken, Windows 10 ise liderliğini sürdürüyor.

Microsoft'un anlık olarak bilgisayar işletim sistemlerinde en büyük rakibi kendisi ve işler pek de firmanın istediği gibi gitmiyor. Uzun zamandır piyasada olan ve sürekli yeni teknolojilerle güncellenen Windows 11, Windows 10'a pazar payı kaybetmeye devam ediyor.

Statcounter'a göre Nisan 2024'te Windows 11, %0,97 pazar payı kaybetti. Buna göre işletim sisteminin pazar payı da %26,68'ten %25,65'e gerilemiş oldu. Görünüşe göre Windows 11'den vazgeçen kullanıcıların tercihi Windows 10 oldu. Zira yakın zamanda 9 yaşına girecek olan işletim sistemi, %0,96 artan pazar payıyla pazarın %70'ine hakim oldu.

Windows 11, reklamlar dışında pek bir şey sunmamakla eleştiriliyor

Windows 11'in pazar payını kaybetmeye başlaması aslında oldukça ilginç bir durum. Evrensel olarak pek de iyi Windows versiyonları kabul edilmeyen Windows 8 ve Windows 8.1'in bile düşüşleri, bir sonraki nesil işletim sisteminden sonra olmuştu. Windows 11'in sorunu ise genel olarak, Android altsistemi gibi özellikleri kaldırıp yerlerine pek bir yenilik sunamamasından kaynaklanıyor.

Bir diğer sorun ise elbette sayısı gittikçe artan reklamlar. İşletim sisteminin içinde pek çok farklı noktada reklam gösterilmesi kararı da tepki çekmişti. Siz hangi işletim sistemini tercih ediyorsunuz?