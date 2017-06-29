Muhakkak Takip Etmeniz Gereken 10 YouTube Kanalı!

Yaz aylarında zaman öldürmek isteyenler için hem hoş vakit geçirip hem de bilgiler edineceğiniz 10 YouTube kanalı listeledik.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci tatile çıktı. Evlerinde bol bol boş zamanlar geçiren öğrenciler, oyun, film ve tabii ki de YouTube’a sarmış durumdalar. Biz de bugün sizlere hazır tatil de gelmişken, hoşunuza gideceğini düşündüğümüz 10 YouTube kanalı önereceğiz. 10 kanalın 5’i türk olurken, diğer 5’i yabancı kanal olacak. Farklı tarzları katmaya çalıştığımız YouTube listemize şöyle bir göz atalım;

Tanınması gereken Türk YouTube Kanalları

Türk kanallarda özellikle hassas olduğumuz noktanın, kanalların çocukları küfüre teşvik etmemesi diyebiliriz. Küfür kullanmayan, kullansa bile çok çok nadir veya bipleyerek kullanan kanallar oldukları için bunların, çocuklarınız için uygun kanallar olacağını düşünüyoruz.

Easter GamersTv

Şu anda 535.000 aboneye sahip olan kanal, sade bir dil kullanarak oyun videoları çekiyor. İngilizcesi pek iyi olmayan ve buna rağmen oyunların hikayelerini öğrenmek isteyen izleyiciler Easter GamersTV’ye girerek Mete’nin başarılı anlatımı ile oyunların tam çözümlerini izleyebilirler. Eğer çocuğunuz illa bir oyun kanalından video izlemek istiyorsa, Easter GamersTv bu konuda güvenebileceğiniz bir isim diyebiliriz.

Yabancı Oyuncu

Yabancı Oyuncu kanalı Azat isimli Türkmenistan’lı ve son derece güzel şivesi olan bir arkadaşımızın kanalı. Easter GamersTv gibi bir oyun kanalı olan Yabancı Oyuncu, tarz olarak daha çok simülasyon ve yarış oyunlarının videolarını çekiyor. Direksiyonla oynanabilecek oyunları seviyorsanız, Azat’ın anlatımı ile çok zevk alacaksınız.

Tepkikolik

Her biri farklı düşüncelere sahip gençlerden oluşan toplulukla belirli soruları eleştiren Tepkikolik, bir nesnenin, videonun veya kişinin tepkisini vererek izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Ezgi’nin Kanalı

Film ve dizi alanıyla ilgili bir kanal olan Ezgi’nin Kanalı, sinema alanıyla ilgili spoilerlı veya spoilersız olmak üzere film eleştirileri yapıyor. Eğer bir filme gitme konusunda kararsızsanız, Ezgi’nin Kanalı’nı ziyaret ederek fikir sahibi olabilir, filmi izleyip geri geldikten sonra da spoilerlı eleştiri ile film hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Polina Chursanova

Polina, son zamanlarda ortaya çıkmış ve olayları son derece başarılı bir şekilde anlatan bir vloggerdır. New York, Moskova gibi gittiği şehirleri gezerek oralarda başarılı vloglar çeken Polina’nın en başarılı bulduğumuz alanı, çekimleri editlemedeki başarısıdır. Bu konuda yaptığı Lookbook’larla bütün bir şehri sizlere aktarabiliyor.

Tanınması Gereken Yabancı YouTube Kanalları

JerryRigEverything

Videolarına dönem dönem haberlerimizde bile yer verdiğimiz JerryRigEverything, telefonları inceleme üzerine yoğunlaşmış bir YouTube kanalıdır. Telefonlara yaptığı dayanıklılık testleri ve farklı yöntemlerle kullanabilme çalışmaları ile İngilizceniz olmasa da görsel anlamda doyurucu bir kanaldır.

FBE

Ülkemizde Tepkikolik olarak gördüğümüz türün yurtdışındaki versiyonudur. Aynı şekilde gençleri bir araya toplayarak eşya, video gibi materyalleri göstererek gençlerden düşüncelerini alırlar. Tepkikolik türünü seven kullanıcılar ufak bir İngilizce bilgisi ile kanalı kolaylıkla takip edebilirler.

How to Adult

Bu kanalda merak ettiğiniz birçok soruya cevap bulacaksınız. Bir yetişkinin yapması gereken olayları işleyen YouTube kanalı, özellikle genç yaşlarda ileride neler yapmak istediğine karar veremeyen insanlara çok güzel fikirler verecektir.

Jelly

Yabancı oyun kanalı arayan kullanıcılar için güzel bir seçenek olacaktır. Yabancı kanalların biraz daha rahat olmasından dolayı aralarda küfüre maruz kalabilirsiniz. Genel haliyle son derece eğlenceli videolar çeken Jelly, oyun alanında hoş bir seçenek.

Unbox Therapy

Birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm kanalı es geçmek istemedim. Eğer merak ettiğiniz bir şeyi arıyorsanız çok yüksek ihtimal Unbox Therapy sizin yerinize bu ürünü incelemiştir. Sade ve net bir dille ürün incelemeleri istiyorsanız, yurt dışındaki en iyi seçeneklerden birisi olacaktır.

Umarım bu kanallar sıkkınlıktan patladığınız yaz aylarında sizlere bazı fikirler sunmuştur. Sizin de bizlere önerdiğiniz YouTube kanalları varsa, aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.