Geek olan ya da olmayan takipçilerimizi sevindirecek bir haberimiz var: Rick and Morty'nin 4. sezonu geliyor!

Programın yapımcılarından birisi olan Justin Roiland, yetişkin çizgi dizisi olan Rick and Morty'nin yeni bölümlerle geleceğini duyurdu. 70 bölüm, 10'ar bölümler halinde 7 sezona dağıtılacak. Ancak ne yazık ki Roiland, dizinin ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ayrıca diğer yapımcı Dan Harmon da yeni bölümler için Instagram'a bir duyuru videosu ekledi. Duyuru videosu ise en az dizi kadar garip bir şekilde iki yapımcının duş sahnesini içeriyor:

Rick and Morty'nin son sezonu, yani 3. sezonu izleyici kitlesi tarafından epey bir beğeni toplamıştı. Karakterlerin daha da olgunlaşmasını sağlayan bu sezon, Amerika'da Mc Donald'ın Szechuan sosunun yeniden piyasaya sürülmesini sağlamıştı. Umuyoruz gelecek günlerde dördüncü sezonun çıkış tarihi tam anlamıyla belli olur.