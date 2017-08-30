Güneş Tutulmasının Kızılötesi Fotoğrafları Paylaşıldı

Geçtiğimiz haftalarda epeyce konuşulan Güneş tutulmasının kızılötesi fotoğrafları, NASA tarafından paylaşıldı.

Geçtiğimiz haftalarda epeyce gündemde kalan Güneş tutulması, bir fenomeni bütün dünya olarak umursadığımız ender anlardan biriydi. Herkes gözünü gökyüzüne çevirdiği anlarda NASA gözünü daha da yukarıya çevirdi ve tüm görüntüleme yöntemleriyle Güneş tutulmasının farklı bir yüzünü göstermek için fotoğraflar çekti. Dün Güneş tutulması ile ilgili çektiği fotoğrafları paylaşan NASA, bize de bu görüntüleri görme şansını verdi.

"Kızılötesi filtreyle çekilen Güneş tutulması fotoğrafı"

Verilen bilgilere göre fotoğraflar, NASA'nın Southern Research isimli biriminin hava görüntüleme ve kaydetme sistemi "AIRS" tarafından ve "DyNAMITE" teleskopuyla çekildi. Güneşin plasma atmosferini ve Merkür gezegeninin üzerinde çalışma yapmak için çekilen görüntüler, NASA'nın WB-57 yüksek irtifa araştırma aracının 15,240 metre irtifaya konuşlandırılmasıyla çekildi.

"Yüksek hızlı ışık görüntüleyen filtre ile çekilen Güneş tutulması fotoğrafı"

Güneş tutulmasının, Güneş'in atmosferini görüntülemek için doğru bir zaman olduğunu söyleyen Southern Rsarch Institute ekibinden Amir Caspi, fotoğraflarda şimdiden ilginç bilgiler öğrendiklerini ve yapılacak araştırmalarda Güneş ile ilgili daha da kritik bilgiler öğrenmelerine yol açacağını söyledi. Caspi, Güneş'in ışınlarından dolayı Merkür gezegeni üzerine tam anlamıyla görsel yakalayamadıkları için; Ay'ın Güneş'in ışıklarını bir süreliğine engellemesinin gezegen üzerinde de mükemmel bir araştırma imkanı sağladığını da belirtti.

"Don Darrow WB-57 görüntüleme aracından Güneş tutulmasını seyrederken"

Güneş tutulmasını seyredilebileceği en iyi yerden seyrettiğini ifade eden Don Darrow ise, Güneş tutulmasını böyle bir manzaradan izlemenin hayatını ve bilime bakış açısını değiştiren bir tecrübe olduğunu ifade etti. Güneş tutulmasının tam bir tutulma olmadığını ifade eden NASA yetkilileri, tam Güneş tutulmasından farklı olarak (normalde Ay tam Güneş tutulmasında, Güneş'in %60 kadarının görülmesini engelliyor) Ay'ın sadece Güneş'in %14'ünün görülmesini engellediğini ifade etti.

NASA ayrıca hava aracından çekilmiş görüntülerden, Güneş tutulmasının bir "gif"ini de yayınladı. Güneş tutulmasıyla ilgili araştırmalar sürmekte. Gelecekte yapılan araştırmalar bakalım ne gibi heyecan verici sonuçlar verecek.