NASA Süpersonik Uçakların Sesini Kısmayı Planlıyor

Süpersonik yolcu jetleri için en büyük engel, yüksek maliyetlerin yanı sıra çıkardıkları yüksek seslerdi. Konu hakkında girişimlerde bulunan NASA, sonik patlama sesi çıkarmayan jet uçağın üretilmesi için Lockheed Martin firması ile anlaşma kararı aldı.

Bildiğiniz üzere ultra hıza sahip olan süpersonik uçaklar, oldukça yüksek ve can sıkıcı sonik patlama sesine sahiplerdi. Ancak konu üzerinde bir süredir çalışmalar yürüten NASA, yolcu ulaşımı ve sivil havacılık alanında test edilmek üzere ses hızını aştığında sonik patlama sesi çıkarmayan jet uçağı üretilmesi için Lockheed Martin ile anlaşmaya karar verdi

NASA’nın resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamaya göre, anlaşma bugün Amerikan savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin ile 247.5 milyon dolarlık bir fiyat karşılığında imzalandı. Planlanan düşünceye göre, sonik patlama sesleri tamamen yok olmasa da büyük oranda azalacak. Planın başarılı bir şekilde devreye girmesi sonucu, sivil amaçlı süpersonik hava ulaşımının da önü açılacak ve yüksek sesten dolayı kimse rahatsız olmayacak.

Şirket, 2021 yılının sonlarına kadar test amaçlı kullanılabilecek düzeyde bile olsa bir prototip hazırlamayı taahhüt ediyor. Bunun yanı sıra Lockheed Martin, sonik patlama yerine süpersonik uçağın nazik kalp atışlarını duyacağınızı da belirtti.

Düşük ses seviyesine sahip süpersonik uçaklar ile birlikte insan sağlığına zarar veren ve gürültü kirliliğine yol açan sonik patlamaların giderileceği umuluyor. Yöntem sayesinde kentsel alanlarda yolcu ve kargo ulaşımı da daha mümkün hale gelecek. Peki siz bu yeni girişim hakkında ne düşünüyorsunuz?