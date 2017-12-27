NASA, Plütonyumla Çalışan Bir Drone’u Titan’a Gönderecek

Nasa, Dünyamıza en çok benzeyen gök cismini araştırmak için Dragonfly isimli bir drone’u Titan’a gönderecek. Dragonfly’ın Titan’da olası yaşamı araması bekleniyor.

NASA başta olmak üzere tüm dünyanın odağı Mars’a çevrilmiş durumda. Ay’dan sonra insanlığın ayak basacağı 3. gök cismi olacak Mars, haliyle çok büyük hazırlıkların yapılmasını sağlıyor. Peki, Mars’a gidip koloni kurduktan sonra yeni hedefimiz neresi olacak? Güneş Sistemimizde pek çok gezegen olmasına rağmen Dünya haricinde hiçbir gezegen yaşama elverişli değil. Mars’ı zorlamayla yaşanabilecek bir yer yapabiliriz, ancak Satürn, Jüpiter gibi gaz devlerinin böyle bir ihtimali bulunmuyor.

Buna rağmen umudumuzu yitirmesek daha iyi olacak. Çünkü, Satürn’ün en büyük uydusu olan Titan, gelecekte “evimiz” diyebileceğimiz bir yer olabilir. Titan’ın şu anda ilkel yaşam biçimlerine ev sahipliği yapıp yapmadığını bilmiyoruz, ancak bu bilinmezliğin çok yakında çözülmesi planlanıyor. NASA, Dragonfly isimli bir drone robotu Titan’ın yüzeyine göndermeyi hedefliyor.

New Frontiers misyonları arasında en dikkat çekici görev olan Dragonfly, plütonyum ile çalışacak. Plütonyumdan aldığı güç sayesinde aylarca çalışacağı düşünülen drone’un uydunun üzerinde ölçümler yapıp, yaşam olup olmadığı ve yaşam olsa nasıl olurdu gibi soruları araştıracağı düşünülüyor.

Üzerinde bulunan okyanuslarla Dünya’mıza benzerlik açısından en yakın gök cismi olan Titan, son derece yoğun bir atmosfere sahip. Okyanus dediğimiz yer sudan değil, sıvı metandan meydana geldiği için gelecekte dünyanın yakıt deposu olarak kullanılabilir. Dragonfly’ın tüm planları doğru bir şekilde giderse 2034 yılında Titan’a inmesi bekleniyor.

Kısa süre önce uzayda yaptığı efsane başarıların ardından gözlemlediği Satürn’e girerek intihar eden Cassini sayesinde Titan hakkında çok fazla bilgi sahibi olabilmiştik.

Pek çok bilim insanına göre Titan’ın yüzeyindeki koşulların, erken Dünya’da var olabilecek koşullarla örtüştüğü düşünülüyor. Mars’tan gezegenimize geldiği düşünülen yaşamın, bizden Titan’a geçtiği bir gelecek olabilir. Belki de bundan 1 milyar yıl sonra Titan’da yaşayan bir akıllı canlı, günümüzün Mars’ı görünümünde olan gezegenimize gelip araştırmalar yapmayı planlayacak. Bunları bilemeyiz, ancak şu anda Mars öncelikli durumda. Mars hedefinden sonra karşımıza daha büyük zorluklar çıkacak gibi duruyor.