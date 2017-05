Jim Henson'ın 1982'de The Dark Crystal adıyla çıkardığı film 30 yıl sonra Netflix ile birlikte dizi olarak karşımıza çıkacak.

Netflix'in gelecek dizisi, Jim Henson Company'nin The Dark Crystal'dan uyarlama ve aynı temele sahip bir dizi olarak karşımıza çıkacak. Netflix tarafından duyurulan ve 10 bölümlük olacağı düşünülen dizi için bir fragman yayınlandı. Orijinal filmi böylesine etkileyici bir hale getiren Netflix, dizi konusunda merak uyandırıyor.

The Incredible Hulk ve Now You See Me yönetmen Louis Letterrier seriyi yönetecek ve yönetici olarak Lisa Henson ve Halle Stanford'la birlikte çalışacak. Lost ve The 100'ın yazarı Javier Grillo-Marxuach, dizinin senaryosunda Jeffrey Addiss ve Will Matthews'la birlikte yer alacak.

1982 filmi, ölmekte olan dünyaya denge getirebilecek güçlü bir mücevher arayışında "Gelfling" olarak bilinen elf benzeri bir yaratığı konu alıyordu. Dark Crystal: Age of Resistance'de saat geri dönecek ve olaylar, orijinal filmden yıllar önce Skeksis olarak bilinen acımasız canlıların korkunç sırrını keşfeden üç elfin etrafında gelişecek

The Jim Henson Company CEO'su Lisa Henson, dizinin resmi duyurusunda "Louis Leterrier, Dark Crystal dünyası için tutkulu ve seriler için inanılmaz bir yaratıcı vizyona sahip" dedi. Bu tutkuyu, üretimin her yönüne getiriyor, yetenekli bir yazar ve yazar ekibini yöneterek tüm evreni yaşatıyor.

Ufukta birkaç yeni Netflix Orijinal Serisinden biri olan proje orijinal filmin kavramsal tasarımcısı Jim Henson's Creature Shop ve Brian Shroud'un yarattığı yeni yaratıklardan yararlanacak.

Fakat Dark Crystal: Age of Resistance'ı ne zaman ekranlarda göreceğimize dair belli bir tarih yok.