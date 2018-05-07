Netflix Geçmişi Nasıl Silinir?

Bu haberimizde size, bazı zamanlar çok güzel bir özellikken bazı zamanlar tam bir baş belası olan Netflix geçmişindeki ögeleri nasıl sileceğinizden bahsedeceğiz.

Netflix, önceden izlediğiniz film ve dizileri takip ederek, yeni bir yapım izleyeceğinizde size tavsiyelerde bulunuyor. Ya da 2 hafta önce izlediğiniz bir diziyi tekrardan size hatırlatabiliyor. Diğer taraftan da kız arkadaşınızla romantik bir akşam yemeği yedikten sonra Netflix’te güzel bir dizi izleyecekken, size çok eskiden izlediğiniz bir çizgi filmi “ Tekrar izlemek ister misiniz? ” şeklinde bir uyarıyla karşınıza çıkartabiliyor. Tüm bu olumsuzluklardan kurtulmanız için gelin Netflix izleme geçmişi nasıl siliniyormuş, birlikte bakalım.

Bir şeyi silmek gerçekten çok basit. Netflix'in web sitesindeki “Etkinliğim” sayfasına gidin ve daha sonra, aramada görünen tercihlerin yanında X işaretine tıklayın.

Bu işaretleme ile izleme etklinliğinden seçtiğiniz ögeyi tüm cihazlardan 24 saat içinde kaldırabileceksiniz. Bir dizide bir bölüm seçtiyseniz, Netflix tüm seriyi yalnızca bir tıklamayla bellekten tümüyle silme seçeneği sunacaktır.

Artık izleme geçmişinizi sildiğinize göre gönül rahatlığıyla kız arkadaşınızla dizi izleyebilir, arkadaşlarınızla evde film gecesi düzenleyebilirsiniz.