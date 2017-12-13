Şirketin verilerine göre Netflix’e en yoğun giriş yapıldığı tarih 1 Ocak 2017. Türkiye’de ise bu tarih 7 Ocak 2017. Yani yılın ilk 1 haftası, Netflix’in ülkemiz dahil tüm dünyada en çok izlendiği zaman dilimi olmuş. Bir Türk kullanıcı ise Arı Filmi’ni tam 154 kez izlemiş.
Hazırladığı verileri çeşitli görsellerle birlikte aktaran Netflix Türkiye’de günde iki saatten fazla izlenen yapımlar:
El Chapo
Greenleaf
American Vandal
Marvel’s The Defenders
3%
13 Reasons Why
Marvel’s Iron Fist
Anne with an E
Ingobernable
Travelers
Günde iki saatten az izlenen yapımlar:
The Crown
Big Mouth
Disjointed
Neo Yokio
You Me Her
Ultimate Beastmaster
ASOUE
The Confession Tapes
GLOW
Friends from College
‘Gizlice’ izlenen yapımlar:
Narcos
Black Mirror
Stranger Things
Sense8
House of Cards
13 Reasons Why
Ozark
MINDHUNTER
Star Trek Discovery
Marvel’s The Defenders
Bir gün içerisinde tüm sezonu izlenen diziler:
Stranger Things
ASOUE
13 Reasons Why
Star Trek Discovery
Chef’s Table
The Worst Witch
Fuller House
Anne with an E
Trollhunters
Atypical