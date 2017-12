2017 yılının verilerini paylaşan online film ve dizi platformu Netflix, oldukça ilginç sonuçların yer aldığı bir rapor sundu.

Şirketin verilerine göre Netflix’e en yoğun giriş yapıldığı tarih 1 Ocak 2017. Türkiye’de ise bu tarih 7 Ocak 2017. Yani yılın ilk 1 haftası, Netflix’in ülkemiz dahil tüm dünyada en çok izlendiği zaman dilimi olmuş. Bir Türk kullanıcı ise Arı Filmi’ni tam 154 kez izlemiş.

Hazırladığı verileri çeşitli görsellerle birlikte aktaran Netflix Türkiye’de günde iki saatten fazla izlenen yapımlar:

El Chapo

Greenleaf

American Vandal

Marvel’s The Defenders

3%

13 Reasons Why

Marvel’s Iron Fist

Anne with an E

Ingobernable

Travelers

Günde iki saatten az izlenen yapımlar:

The Crown

Big Mouth

Disjointed

Neo Yokio

You Me Her

Ultimate Beastmaster

ASOUE

The Confession Tapes

GLOW

Friends from College

‘Gizlice’ izlenen yapımlar:

Narcos

Black Mirror

Stranger Things

Sense8

House of Cards

13 Reasons Why

Ozark

MINDHUNTER

Star Trek Discovery

Marvel’s The Defenders

Bir gün içerisinde tüm sezonu izlenen diziler:

Stranger Things

ASOUE

13 Reasons Why

Star Trek Discovery

Chef’s Table

The Worst Witch

Fuller House

Anne with an E

Trollhunters

Atypical