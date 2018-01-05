Nokia hayranları toplanın; HMD Global’in yeni orta seviye akıllı telefonu Nokia 6 (2018), Çin’de düzenlenen lansman etkinliği ile resmi olarak duyuruldu. 5.5 inçlik Gorilla Glass 3 korumasına sahip cihaz kutudan Android 7.1.1 ile çıkmasına karşın HMD Global, Android Oreo’ya yükseltme sözü verdi.
Cihaz, önceki sızıntılarda da gördüğümüz, Nokia'ya has tasarım çizgisini taşımaya devam ediyor. Tasarımdaki en büyük değişiklik, ana ekran ve dokunmatik tuşların kaldırılarak ekrana sanal tuşlar konulması ve parmak izi tarayıcının cihazın arkasına konumlandırılmış olması.
Nokia 6(2018) Özellikler
İşlemci: Snapdragon 630
RAM: 4GB
Depolama: 32GB/64GB+MicroSD
Ekran: 5.5 inç Full HD
Arka Kamera: 16MP f/2.0 diyafram
Ön Kamera: 8MP f/2.0 diyafram
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Nokia 6 (2018), 32GB’lık versiyonu için 900 TL, 64GB’lık versiyonu için de 1050 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.