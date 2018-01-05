Nokia hayranlarının uzun zamandır tanıtılmasını beklediği Nokia 6 (2018), düzenlenen tanıtım etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Nokia hayranları toplanın; HMD Global’in yeni orta seviye akıllı telefonu Nokia 6 (2018), Çin’de düzenlenen lansman etkinliği ile resmi olarak duyuruldu. 5.5 inçlik Gorilla Glass 3 korumasına sahip cihaz kutudan Android 7.1.1 ile çıkmasına karşın HMD Global, Android Oreo’ya yükseltme sözü verdi.

Cihaz, önceki sızıntılarda da gördüğümüz, Nokia'ya has tasarım çizgisini taşımaya devam ediyor. Tasarımdaki en büyük değişiklik, ana ekran ve dokunmatik tuşların kaldırılarak ekrana sanal tuşlar konulması ve parmak izi tarayıcının cihazın arkasına konumlandırılmış olması.

Nokia 6(2018) Özellikler

İşlemci: Snapdragon 630

RAM: 4GB

Depolama: 32GB/64GB+MicroSD

Ekran: 5.5 inç Full HD

Arka Kamera: 16MP f/2.0 diyafram

Ön Kamera: 8MP f/2.0 diyafram

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Nokia 6 (2018), 32GB’lık versiyonu için 900 TL, 64GB’lık versiyonu için de 1050 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.