Pullarını Döken Bir Kertenkele Türü Keşfedildi

Kertenkeleler, bir tehdit hissettiklerinde kuyruklarını bırakarak kaçar giderler. Hareket eden kuyruk ise bir süre düşmanını oyalayabilir. Ancak Madagaskar'da bulunan yeni bir tür kertenkelenin, pullarını dökerek düşmanlarından kurtulduğu keşfedildi.

Gecko türü kertenkelelerin, yaşamlarını devam ettirmek için pullarını döken bir türü keşfedildi. Madagaskar ormanlarında yaşayan kertenkele, yırtıcı bir hayvan tarafından tehdit edildiğinde pullarını döküyor ve şeklini değiştiriyor. Sonuç olarak tanınmaz bir hale geliyor. Birçok kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu bıraktığı doğru. Ancak bu mekanizmanın sadece bir dokunuşla tüm pullarını dökme şeklinde ortaya çıkışı, Madagaskarlı Gecko’larda ilk defa gözlemlendi. Bu sayede, kendisini ısırmaya çalışan bir yırtıcının ağzında pullar kalıyor ve kertenkele kaçabiliyor. Pullar ise birkaç hafta içinde tamamen yenileniyor.

Geckolepis megalepis olarak adlandırılan yeni tür, tüm kertenkeleler arasında en geniş pul yapısına sahip. Bunlar, sanki vücuttan atılmak için tasarlanmışlar. Çok dar bir dokuya bağlı olan pullar, kolaylıkla ayrılıyorlar. Bilim insanları, incelemeler sonucunda deride bir “ayrılma bölgesi” olduğunu keşfettiler. Kertenkeleyi pullarını dökmeden ele geçirebilmek için defalarca deneme yapan bilim insanları, en sonunda pamuk ile yakalayabildiler. Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Mark Scherz, kertenkele için “Bu tür, incelenmesi ve tanımlanması resmen kabus olan bir tür.” ifadesini kullandı.