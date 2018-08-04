Önümüzdeki 20 Yılda Hayatımızda Değişecek 8 Şey

Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Her yeni güne yeni bir icat, yeni bir keşifle uyanıyoruz.

Tabii bu da, 'gündelik hayatımızda değişim' demek oluyor. Peki önümüzdeki 20 yıl içinde daha ne gibi değişikliklere tanık olacağız? Şimdi de ona bakalım...

1. Yan aynalar kaybolacak.

Araçlardaki yan aynalar kalkacak. Aynı açılarda monte edilecek olan 2 küçük kamera, görüntüyü şoförün önündeki cama yansıtacak.

2. Kumandalar çöpe.

Bütün cihaz kumandalarına veda etmiş olacağız, zira her biri akıllı telefon ile kontrol edilebilecek.

3. Nakit para ve kartla ödeme devri sona erecek.

İnsanlar her yerde, yalnızca telefonunu kullanarak ödeme yapabilecek.

4. Anahtarcılara kötü haber.

Evler akıllı olacağı için, kapılar anahtarla değil, karekod tarzı yöntemler ile açılacak.

5. Kablo yığınlarına son.

Önümüzdeki 20 sene içerisinde her şeyi kablosuz kullanmaya hazır olun.

6. 'İğne' eziyeti bitiyor.

İğne yerine, direkt olarak damara erişebilen haplar kullanılacak.

7. Kargo taşımacılığında devrim.

Kargo işi de Drone'ların olacak. Ne yazık ki on binlerce kişi işsiz kalacak.

8. Yüzünüz, aynı zamanda imzanız olacak.

Apple, daha şimdiden ürettiği telefonlar ile yüzümüzü taramaya başladı bile... İşte bunlar hep veri toplamak için.