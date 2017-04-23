Outlast 2'nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Korku, ikinci bölümü ile kaldığı yerden devam ediyor. Outlast 2'nin sistem gereksinimleri resmi olarak duyuruldu.

İlk oyunu ile adeta ortalığı kasıp kavuran ve oyun severlerden aldığı gaz ile, bu kez ikinci oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Outlast 2'nin piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala sistem gereksinimleri açıklandı.

Korku oyunu denildiğinde artık akıllara gelen ilk oyun olan Outlast 2, daha önceden oyun içi videoları ve fragmanları ile de boy göstermiş ve bu yılın en merak edilen oyunları arasına adını yazdırmayı başarmıştı.

Oyunun minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum Sistem Gereksinimleri (720p@30fps):

İşletim sistemi: Windows Vista 64-bit

İşlemci (CPU): Intel Core i3-530, 2.9GHz ya da AMD Phenom II X3 715 2.8GHz

RAM: 4GB

Ekan Kartı Belleği (GPU RAM): 1GB video hafızası

Ekran Kartı (GPU): Nvidia GeForce GTX 260 ya da AMD Radeon HD 4870

DX Sürümü: DirectX 10

Depolama alanı (HDD): 30GB boş alan



Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri (1080p@60fps):

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci (CPU): Intel Core i5-760, 2.8GHz ya da AMD FX-8100 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekan Kartı Belleği (GPU RAM): 1.5GB video hafızası

Ekran Kartı (GPU): Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7850

DX Sürümü: DirectX 11

Depolama alanı (HDD): 30GB boş alan

Outlast 2, önümüzdeki hafta PC, Xbox One ve PS4 için satışa sunulacak.