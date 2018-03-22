Oyun Sektöründe Neden Hiç Kadın Yok?

Ön yargıları yıkmak ve cinsiyetler arası eşitliği sağlamak için her geçen gün daha büyük adımlar atılıyor ve anlaşılan, kadınlar yavaş yavaş da olsa hedefe doğru gidiyorlar.

Son dönemde kadınların tüm sektörlerdeki varlıkları -daha doğrusu yoklukları- ve nedenleri sıkça sorgulanmaya başlandı. Tüm dünyada birçok kampanya ve etkinlik düzenledi, özellikle sosyal medya üzerinden çıkarılan sesler sayesinde ise her şey kusursuz hale gelmese de bazı gelişmeler yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Xbox'ın 'Oyun endüstrisinde daha çok kadına ihtiyacımız var' konulu bir konuşma yaptığı, GDC'nin 'Oyun Sahasında Kadınlar' isimli etkinliğinde, bu konuşma büyük beğeni toplamış ve takdir edilmişti. Katılımcı oranlarına bakılacak olursa da, böyle bir konuşmanın zamanının çoktan geldiğini söyleyebiliriz.

Konuşmanın da gerçekleştiği etkinlikte Ubisoft'un sunumunun yapıldığı bir anda ekip üyelerinin olduğu bir fotoğraf yayınlanınca bir gazeteci 'Neden bu ekibin içinde bir kadın yok?' sorusunu yöneltti. Aslında ekipte kadın olmamasına kimse çok şaşırmamıştır muhtemelen ancak bu artık sorulması gereken bir soruydu. Aynı zamanda etkinliğe ve sunuma katılan 20 gazeteci arasında yalnızca 2 kadın gazeteci vardı. Bu tarz durumlar artık çok konuşuluyor dedik evet ama bu çok konuşulmalar, mevzunun içini de bir hayli boşaltmış durumda. İnsanların bu konuda yapılan haberlere bile büyük öfke ve nefretle yaklaştığı bir dönemde, böyle bir soru sormak bu yüzden çok önemli.

Tabii ki aslında bu yalnızca Ubisoft'a yönlendirilmiş suçlayıcı bir soru değildi ve Ubisoft'ta bir açıklama yaparak genel yönetici kadrolarının %27sinin kadınlardan oluştuğunu söyledi. Tüm ekiplerine yapılan işe alımlar ile de bu rakamı artırmaya çalıştıklarını da ekledi. Olumsuz ve eleştirel görünen bir soruya verilen bu cevap ise, cinsiyet eşitsizliğinin tüm sektörlerde hızla azalmaya başladığını ve ses çıkaran tüm kadınların amaçlarına adım adım ulaşmaya başladıklarını gösteriyor.

Umarız tüm bu vaatler ve söylemler yalnızca 'Kadınlara destek veriyor gibi görünelim yoksa bizi de acımadan linç ederler' niyetiyle yapılan gösterişler değildir ve tüm alanlarda fırsat eşitliği tüm dünyada mümkün hale gelir.