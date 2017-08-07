Xiaomi Mi Note 3 Bu Ayın Sonunda Tanıtılabilir

Xiaomi'nin en yeni cihazlarından Mi Note 3, bu ay içinde tanıtılabilir ve hayranları tarafından erişilebilir olacak.

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Xiaomi'nin parformans canavarı Mi Note 3, söylentilere göre bu ayın sonuna doğru tanıtılabilir. Mi Note 2 cihazını geçen sene tanıtan Xiaomi, Note 2'nin bir üst modelini tanıtmaya oldukça yakın. Üstelik geçen seneki tanıtım Ekim ayında gerçekleşmişti ancak bu yıl daha yakın olması bekleniyor.

Xiaomi Mi Note 3'ün bu ayın sonunda tanıtılmasıyla, Mi Note serisindeki en erken tanıtım gerçekleşmiş olacak. Bu ayın sonunda tanıtımın gerçekleşmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ancak olabilecek her aksiliğe karşın Eylül ayı da opsiyon olarak gösteriliyor.

Tüm bu söylentilerin kaynağı aslında yine Xiaomi'ye dayanıyor. Xiaomi'nin tedarik zincirinin verdiği bilgiler sayesinde cihazla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmuştuk. Verilen bilgilerde cihazın QHD çözünürlüğe sahip bir Super AMOLED ekranının, 6GB - 8GB RAM'ın ve Snapdragon 835'in olduğunu görüyoruz.